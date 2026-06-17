La Diputación destina cerca de 320.000 euros para apoyar el control de la sobrepoblación de conejo de monte en 65 cotos de la provincia

La Diputación de Cuenca ha aprobado la resolución provisional de la convocatoria de ayudas dirigidas a titulares de derechos cinegéticos de municipios declarados como comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte. La propuesta contempla la concesión de ayudas a los 65 solicitantes que han concurrido a la convocatoria, ya que todas las solicitudes presentadas han sido estimadas. El importe total asignado en esta resolución provisional asciende a 319.884,74 euros, que se destinarán a sufragar actuaciones encaminadas a reducir la elevada densidad de conejo de monte en aquellos municipios donde esta especie está provocando importantes daños en cultivos e infraestructuras agrarias.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha señalado que esta línea de ayudas responde a una demanda reiterada por parte de los agricultores, en este punto, ha recordado que la institución conquense fue la primera de toda Castilla-La Mancha que puso en marcha esta línea de ayudas que han sido copiadas por otras provincias limítrofes.

“Somos conscientes de los graves perjuicios que la proliferación del conejo de monte está ocasionando en muchas explotaciones agrícolas de nuestra provincia y por eso desde la Diputación seguimos poniendo recursos económicos al servicio de quienes trabajan sobre el terreno para reducir estos daños”, ha afirmado Martínez Chana.

El presidente provincial ha incidido en que estas ayudas permiten colaborar con las asociaciones de cazadores, “que son una pieza clave para mantener el equilibrio poblacional de esta especie y para complementar las medidas que están impulsando otras administraciones competentes”.

Martínez Chana también ha destacado que la institución provincial mantiene una línea de trabajo constante para atender las necesidades del sector agrario. “Nuestro objetivo es estar al lado de los agricultores y ganaderos de la provincia, apoyando iniciativas que ayuden a proteger sus explotaciones y a garantizar la viabilidad de una actividad económica esencial para el desarrollo de nuestros pueblos”, ha añadido.

Entre los beneficiarios de esta convocatoria figuran asociaciones de propietarios, clubes deportivos de caza y juntas de propietarios de distintos municipios de la provincia, siendo las ayudas compatibles con los gastos efectivamente justificados y vinculados a las actuaciones previstas en las bases reguladoras.

La resolución provisional establece además que el plazo máximo para justificar las actuaciones subvencionadas finalizará el 31 de enero de 2027. Tras su publicación en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cuenca, los interesados dispondrán de diez días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas.