La Diputación de Cuenca restaura la Virgen de la Zarza de Cañete, una pieza de casi nueve siglos de antigüedad

La Diputación de Cuenca ha culminado los trabajos de restauración de la Virgen de la Zarza de Cañete, una talla de finales del siglo XII o principios del XIII que, con casi nueve siglos de antigüedad, constituye una pieza excepcional del patrimonio histórico y artístico de la provincia. La intervención ha permitido conservar la policromía que presentaba la imagen, aproximadamente del siglo XVI, así como mantener los restos de las policromías originales que todavía se conservan en la talla.

La diputada de Patrimonio, Mayte Megía, ha asistido a la entrega de la talla restaurada, donde ha estado acompañada por el párroco de Cañete, Francisco Mocholí, y la concejala de Cultura y segunda teniente de alcalde, Inmaculada García, además de un nutrido grupo de vecinos y vecinas.

Megía ha destacado que “la restauración de la Virgen de la Zarza supone recuperar una pieza de enorme valor histórico y artístico, pero también profundamente vinculada a la identidad y a la historia de Cañete”. En este sentido, ha subrayado el compromiso de la Diputación con la conservación del patrimonio de los municipios de la provincia, especialmente con aquellas piezas que, por su antigüedad y singularidad, “forman parte de nuestro legado y debemos garantizar que puedan seguir siendo disfrutadas y conocidas por las generaciones futuras”.

La Virgen de la Zarza es una imagen de gran antigüedad cuya procedencia podría estar vinculada al proceso de conquista y repoblación cristiana de la zona durante la Reconquista. Según los estudios realizados, muy probablemente llegó desde el norte de España acompañando a algún noble o caballero que participó en la toma de este territorio, una hipótesis que guarda similitudes con el origen atribuido a otras imágenes de este periodo, como la Virgen de las Batallas que se conserva en el Sagrario de la Catedral de Cuenca.

La talla ha experimentado diferentes intervenciones y transformaciones a lo largo de sus casi nueve siglos de historia. Durante el proceso de restauración se ha podido identificar y conservar una policromía correspondiente aproximadamente al siglo XVI, al tiempo que se han mantenido restos de las capas de policromía originales, elementos que permiten conocer la evolución de la imagen y que aportan un valor añadido a la intervención.

Megía ha señalado que en la provincia de Cuenca no existen muchas imágenes de esta cronología que hayan llegado hasta nuestros días con un grado de conservación similar. Entre ellas destaca especialmente la Virgen de Arcas, una talla de la misma época y con características estilísticas similares, lo que convierte a ambas imágenes en referentes del patrimonio escultórico medieval conservado en la provincia.

La intervención permite así garantizar la conservación de una pieza singular del patrimonio de Cañete y recuperar para sus vecinos y vecinas una imagen estrechamente ligada a la historia y a la tradición de la localidad.