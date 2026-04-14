La Diputación de Cuenca mejorará el Centro de Interpretación de la Guerrilla Antifranquista en Santa Cruz de Moya

Mejora del centro y financiación

El proyecto incluirá la mejora de la accesibilidad al edificio, la reorganización de las salas expositivas y la adecuación del archivo documental. La actuación será posible gracias a una subvención de 100.000 euros del Gobierno central y se desarrolla en un espacio cedido por el Ayuntamiento.

Objetivo educativo y de investigación

La iniciativa contempla la creación de un aula de formación para estudiantes e investigadores, con el fin de facilitar el estudio de la guerrilla antifranquista y su contexto histórico.

Memoria histórica y reivindicación

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la importancia de no olvidar esta parte de la historia y de dar voz a los guerrilleros antifranquistas, subrayando el valor de preservar su memoria frente a intentos de reinterpretación del pasado.

Valor del archivo y del centro

Desde la Asociación La Gavilla Verde se destaca la relevancia del fondo documental del centro, considerado único en España y parte de Europa. El espacio cuenta con paneles informativos sobre la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón y zonas para exposiciones temporales.