La Diputación de Cuenca acoge una nueva exposición fotográfica de AFOCU

El Salón de la Diputación Provincial de Cuenca ha abierto sus puertas a una nueva propuesta cultural protagonizada por el talento local. Se trata de la última exposición de la Asociación de Fotógrafos Conquenses (AFOCU), una colección de 28 fotografías que tienen como hilo conductor la belleza y delicadeza del almendro floreciendo.

Las imágenes que componen esta muestra son el resultado de un curso de fotografía de naturaleza celebrado a finales de febrero en la localidad granadina de La Calahorra, cerca de Sierra Nevada. Bajo las directrices del reconocido fotógrafo internacional Juan Tapia, los quince autores participantes, todos ellos conquenses o residentes en la provincia, se enfrentaron al reto de capturar la floración invernal alejándose del paisaje puramente tradicional.

El gran atractivo de esta exposición reside en la experimentación. Tal y como han explicado los propios autores durante la presentación, el objetivo principal del proyecto fue "aprender formas diferentes de mirar y de ver". Para ello, los alumnos se adentraron de lleno en el terreno de la fotografía abstracta, buscando, en sus propias palabras, "mostrar lo que se ve más irreal dentro de lo real". María Domínguez y Luis Fernández, dos de los fotógrafos participantes, detallaron el amplio abanico creativo que aplicaron para conseguir estas singulares imágenes. Algunas de las técnicas utilizadas han sido el barrido, el efecto zooming, el uso de espejos o cristales. Como destacan los propios fotógrafos, el mayor aprendizaje de esta experiencia ha sido comprobar que "con muy poco se puede sacar mucho por la naturaleza". Aprender estas técnicas les ha permitido derribar la barrera mental de ver una imagen y pensar que es "imposible hacer eso". De hecho, han reconocido sentirse tan identificados con este tipo de fotografía abstracta que ya la aplican de forma habitual en todos sus trabajos, e incluso la pusieron a prueba durante el reciente eclipse solar.

Desde la Diputación Provincial, la diputada provincial María Ángeles Martínez, ha celebrado esta nueva colaboración institucional, destacando la enorme delicadeza de las obras y el "estado esplendoroso" de la naturaleza que reflejan. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para lanzar un guante a la asociación, animándoles a que su próxima colección fotográfica ponga el foco en la riqueza natural y paisajística de la propia provincia de Cuenca. Por su parte, el presidente de AFOCU, Jesús Cañas, ha agradecido la disposición de las instituciones para ceder espacios públicos al talento local. Cañas ha adelantado que la intención de la asociación es que la exposición sea itinerante. El próximo objetivo es trasladarla al municipio de Tarancón y, posteriormente, llevar la muestra a cualquier pueblo o ayuntamiento que desee abrirles sus puertas: "Cogemos los bártulos y nos vamos para allá", ha expresado el presidente.