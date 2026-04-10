Detenida una pareja por robar en una vivienda de Almonacid del Marquesado mediante engaño

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca, pertenecientes al Puesto de Montalbo, han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto en el interior de una vivienda en Almonacid del Marquesado.

La actuación se inició al detectarse que los sospechosos recorrían pequeños municipios fingiendo buscar trabajo para acceder a domicilios. Así, lograron entrar en la casa de una mujer de avanzada edad, de donde sustrajeron joyas y otros objetos de valor en pocos minutos.

La colaboración ciudadana resultó clave en el desarrollo del operativo, junto con la intervención de un agente del Puesto de Villamayor de Santiago que se encontraba fuera de servicio. Tras ser alertado por un familiar de la víctima, el guardia civil se coordinó con las patrullas de Montalbo para iniciar la búsqueda.

El dispositivo culminó con la localización y detención de los sospechosos en Puebla de Almenara, donde se recuperaron varias de las joyas sustraídas.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarancón, donde han sido remitidas las diligencias junto a los detenidos y los efectos recuperados.