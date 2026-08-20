Cuenca tiene el parque automovilístico más envejecido de Castilla-La Mancha, con una media de 17,1 años

Los turismos de la provincia de Cuenca tienen una antigüedad media de 17,1 años, la más elevada de Castilla-La Mancha y muy por encima de los 14,6 años registrados en el conjunto de España. Así se desprende de un estudio de Ideauto elaborado con datos de la Dirección General de Tráfico y encargado por FACONAUTO.

Según los datos difundidos por la Asociación Provincial de Concesionarios de Vehículos de Cuenca, CONVECU, la media regional se sitúa en 16 años. Cuenca ocupa además el décimo puesto entre las provincias españolas con el parque más envejecido, en una clasificación encabezada por Ourense, con 18,2 años, y Zamora, con 18.

La provincia cuenta actualmente con 119.979 vehículos y es la octava de España con menor volumen de parque móvil.

Ante estas cifras, CONVECU reclama a las administraciones que potencien los incentivos para adquirir vehículos nuevos. La asociación sostiene que rejuvenecer el parque permitiría mejorar la seguridad y fiabilidad de los automóviles en circulación y reducir las emisiones gracias a la incorporación de modelos menos contaminantes.