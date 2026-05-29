Cuenca prorroga hasta el 7 de junio la exposición ‘Torner en torno al Vesalio’ y prolonga el homenaje a Gustavo Torner

Cuenca prolongará hasta el 7 de junio la exposición ‘Torner en torno al Vesalio’, una de las propuestas culturales más destacadas del último ciclo artístico en la ciudad. La decisión responde al notable interés del público y permitirá cerrar el programa de actos del denominado Año Torner, con el que se ha conmemorado el centenario del nacimiento del artista.

La muestra, impulsada por la Fundación Torner junto al Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial, el Consorcio de la Ciudad y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, está comisariada por el historiador del arte Arturo Sagastibelza.

Un recorrido entre Casa Zavala y el Espacio Torner

La exposición se articula en dos sedes: la Casa Zavala y el Espacio Torner, donde se ofrece un recorrido por distintas etapas creativas del artista y por su particular diálogo con la anatomía y el pensamiento científico de Vesalio.

En Casa Zavala se reúne el núcleo principal de la muestra, desde las composiciones binarias de los años sesenta hasta su etapa más objetual, pasando por el conjunto completo de los cuarenta collages de la serie Vesalio, el cielo, las geometrías y el mar. Estas piezas, procedentes en parte de la histórica donación del artista en 2018, permiten reconstruir el proceso intelectual detrás de su obra.

Geometría, collage y pensamiento visual

El recorrido también aborda la consolidación del lenguaje geométrico de Torner en los años sesenta, así como su posterior evolución hacia piezas donde la forma y la materia adquieren un fuerte componente escultórico y simbólico. Documentos y materiales de trabajo completan esta aproximación al proceso creativo.

El regreso a Vesalio medio siglo después

El Espacio Torner acoge la serie de catorce collages realizados en 2016, en los que el artista retoma, décadas después, las imágenes anatómicas inspiradas en el tratado de Vesalio. Parte de estas obras fue reconocida en ARCO 2017, y su exhibición conjunta supone su primera reunión pública íntegra desde entonces.

Legado y memoria artística

La exposición incorpora además obras procedentes de colecciones privadas vinculadas a figuras clave del arte español como Fernando Zóbel, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere, Abel Martín o Antonio Saura, reforzando el papel de Cuenca como uno de los grandes núcleos del arte contemporáneo en España durante el siglo XX.

Con esta prórroga, la ciudad no solo extiende una de sus principales citas culturales del año, sino que reafirma el lugar central de Gustavo Torner en la memoria artística y simbólica de Cuenca.