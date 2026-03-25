Cuenca estrena su unidad de cirugía plástica en el nuevo hospital

Nueva unidad de cirugía plástica en Cuenca

El área sanitaria de Cuenca ha incorporado una unidad de cirugía plástica, estética y reparadora, fruto del trabajo coordinado dentro del SESCAM y en colaboración con el equipo de Albacete. La unidad permitirá cubrir hasta el 85% de la demanda local, con consultas externas semanales y quirófano programado, evitando que los pacientes tengan que desplazarse a otros hospitales. Entre sus principales prestaciones se incluyen reconstrucciones tras cáncer de mama, cirugías post-bariátricas y procedimientos vinculados a la atención a personas trans.

Mejora de la atención y capacidad del hospital

En sus primeros 100 días, el Hospital Universitario de Cuenca ha registrado cerca de 200.000 actos clínicos, superando la actividad del antiguo Hospital Virgen de la Luz. La incorporación de más de 400 profesionales y la inversión en tecnología de última generación permiten que el hospital funcione como centro de referencia regional, capaz incluso de atender pacientes de otras provincias. El modelo de trabajo en red favorece que sean los profesionales quienes se desplacen entre áreas sanitarias, optimizando tiempos y coordinando la atención.

Críticas al Partido Popular

Durante el acto, el vicepresidente primero José Luis Martínez Guijarro ha criticado la gestión del Partido Popular en la provincia, señalando que la puesta en marcha del hospital llega con años de retraso debido a la paralización de obras durante el gobierno de María Dolores de Cospedal. También ha recordado los recortes en personal sanitario y la eliminación de la carrera profesional, subrayando que el actual Ejecutivo ha priorizado la inversión en infraestructuras, equipamiento y plantilla para garantizar un servicio de calidad.