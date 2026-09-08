Cuenca amplía a dos jornadas La Noche del Patrimonio con más de una veintena de propuestas

Cuenca celebrará este año La Noche del Patrimonio durante dos jornadas, el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, con más de una veintena de propuestas repartidas por el Casco Antiguo. La concejala de Cultura, Marian Martínez, ha explicado en Onda Cero Cuenca que la decisión de ampliar la programación busca facilitar que conquenses y visitantes puedan combinar las diferentes actividades y conocer los recursos culturales de la ciudad.

Una de las principales líneas será Abierto Patrimonio, con la apertura nocturna de numerosos museos y espacios culturales, en su mayoría hasta las doce de la noche. A ello se sumarán visitas guiadas a lugares como los túneles de Calderón de la Barca, el Espacio Torner o la Catedral, además de propuestas musicales. Entre ellas figuran el concierto especial Memoria Viva de la Banda Municipal en la explanada del Auditorio, un concierto de órgano en la Catedral y actuaciones de jóvenes intérpretes conquenses en diferentes rincones del Casco Antiguo.

La programación reservará también un espacio destacado para las familias. La Plaza de Mangana acogerá el viernes actividades relacionadas con el circo, como malabares, equilibrios, telas aéreas y pintacaras, mientras que el sábado los niños podrán descubrir juegos tradicionales como la barra castellana, los bolos conquenses o el tángano. También habrá danza en la Fundación Antonio Pérez y volverá la representación de la leyenda de la Cruz de los Descalzos y la Virgen de las Angustias.

La cita coincidirá además con las actividades de recreación histórica previstas durante el fin de semana, algo que el Ayuntamiento considera complementario para incrementar la actividad en el Casco Antiguo. La mayoría de las propuestas de La Noche del Patrimonio serán gratuitas y hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa. Las actividades de la Catedral tendrán un coste específico. Cuenca participará así en una celebración coordinada con el resto de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.