Cuenca afronta una semana musical con propuestas en el Auditorio, el Casco Antiguo y la Catedral

La agenda musical de Cuenca y su provincia afronta una semana especialmente intensa. Marco Antonio de la Osa, profesor de la Facultad de Educación de Cuenca y colaborador de Onda Cero, ha repasado en Musiquerías algunas de las principales citas, comenzando por el Cuarteto Bastardo en el Teatro Auditorio José Luis Perales. La formación, en la que participan las conquenses Saray Pintado y Julia Torralba, combina instrumentos clásicos con músicas de raíz y géneros que van del tango y el folclore al flamenco o el rock.

Buena parte de la programación se concentrará el viernes y el sábado alrededor de La Noche del Patrimonio. La Banda Municipal de Música de Cuenca ofrecerá un concierto en la explanada del Auditorio con fragmentos de zarzuela y bandas sonoras, mientras la Plaza de San Nicolás dará protagonismo a jóvenes intérpretes con diferentes actuaciones.

La Catedral será otro de los grandes escenarios del fin de semana con un nuevo concierto del ciclo Música en la Catedral. Los organistas Mineko Kojima y Lionel Avot protagonizarán el sábado Ecos de 400 años, un recorrido musical entre Europa y Japón que se integra también en La Noche del Patrimonio y que incluirá un repertorio de diferentes épocas y compositores.

Fuera de la capital, la música tendrá especial protagonismo en las fiestas patronales de Tarancón, con diferentes conciertos durante toda la semana. Entre las citas destacadas figuran La Pegatina y Álvaro de Luna, dentro de una programación festiva que convierte a la localidad en otro de los principales focos musicales de la provincia durante estos días.