CEOE CEPYME Cuenca invita a sus empresas a inscribirse en las candidaturas de los XIII Premios CEPYME

La Confederación de Empresarios de Cuenca invita a sus empresas a participar en la próxima edición de los premios CEPYME cuya candidatura ya está abierta.

La Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa ha convocado nuevamente estos premios cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 15 de septiembre.

Desde CEOE CEPYME Cuenca consideran que estos premios son una gran oportunidad para que las empresas de la provincia ganen visibilidad y notoriedad y a su vez tengan el reconocimiento que sin duda merecen por su aportación al desarrollo económico de la provincia.

Las bases de esta convocatoria y las categorías de los premios pueden consultarse en la página web de CEPYME donde pondrán ver las instrucciones y el formulario para presentarse.

Estos premios cuentan con la presidenta de honor de Sus Majestades Los Reyes de España y con el patrocinio y colaboración de empresas como Banco Santander, Randstad, Volvo, Amazon, Inserta-Fundación ONCE, Google, Iberia, Visa, Orange Empresas, Wolters Kluwer, Ecoembes, Informa y Vocento.

Categorías

En esta decimotercera edición de los premios CEPYME los galardones se ciñen a doce categorías en los que se quiere premiar alguna vertiente de estas empresas.

Concretamente las categorías son Pyme del Año, Empresario Autónomo del Año, Pyme Transformación Digital e Innovación Tecnológica, Pyme Desarrollo Internacional, Pyme Creación de Empleo y Desarrollo del Talento, Pyme Proyecto Emprendedor, Pyme por la Igualdad, Pyme Impacto Social – Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, Pyme por el Compromiso con el Deporte y la Cultura, Pyme Eficiencia Energética y la Sostenibilidad, Pyme Economía Circular y Ecodiseño y Pyme con Mejores Prácticas de Pago.