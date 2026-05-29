CEOE CEPYME Cuenca celebra la renovación de la colaboración entre empresas y universidades

CEOE CEPYME Cuenca ha celebrado la renovación del marco de colaboración entre la Confederación de Empresarios y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), un acuerdo que busca reforzar la relación entre universidad y empresa en España.

Refuerzo del vínculo universidad-empresa

El nuevo convenio actualiza el acuerdo inicial firmado en 2019 y amplía las líneas de cooperación entre ambas instituciones con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos en ámbitos clave como la empleabilidad, la formación, la innovación y el emprendimiento.

Impulso a la formación y la empleabilidad

El acuerdo permitirá desarrollar iniciativas orientadas a mejorar la inserción laboral de los egresados y a adaptar la formación universitaria a las necesidades reales del tejido productivo, mediante fórmulas como la formación dual, las microcredenciales y el análisis de perfiles profesionales demandados por las empresas.

Transferencia de conocimiento e innovación

Entre los objetivos también se encuentra reforzar la transferencia de conocimiento entre universidades y empresas, así como fomentar la organización de estudios, informes, seminarios y foros de debate sobre la relación entre ambos ámbitos.

Consejos Sociales como puente institucional

El convenio destaca el papel de los Consejos Sociales como espacios de conexión entre universidad, empresa e instituciones públicas, en línea con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, favoreciendo una mayor coordinación en la definición de estrategias formativas y laborales.

Resultados y nuevas oportunidades

Ambas entidades subrayan que la colaboración ya ha ofrecido resultados positivos en los últimos años y abre la puerta a nuevas oportunidades para fortalecer el sistema de formación superior, mejorar la competitividad empresarial y avanzar en la adaptación del talento a las necesidades del mercado laboral.