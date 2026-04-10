El Auditorio de Cuenca arranca su temporada de primavera con música, folk y humor

Apertura con talento joven

La temporada de primavera del Auditorio José Luis Perales de Cuenca comienza este 10 de abril con el musical familiar Tomeo y Loleta, un amor de circo, interpretado por el alumnado del IES Santiago Grisolía bajo la dirección de Paloma Yébenes. La obra, enmarcada en el proyecto “Música en las aulas”, presenta una historia ambientada en un circo en crisis, donde el amor entre dos jóvenes de familias rivales pone a prueba la continuidad del espectáculo. Este ciclo alcanza ya su decimoséptima edición, consolidando el auditorio como espacio de aprendizaje y creación artística.

Folk para celebrar una década

La programación continuará el 11 de abril con el concierto especial de Zas!!Candil Folk, que celebra su décimo aniversario. El grupo taranconero revisita la música tradicional de la provincia de Cuenca fusionándola con nuevas propuestas y la experiencia de sus integrantes, muchos de ellos vinculados a la Banda de Música de Tarancón. En esta cita estarán acompañados por formaciones como La Ronda de los Llanos, Animeros de la Posa y Kantata, en una velada marcada por la colaboración y la música de raíz.

El humor toma el relevo

El 12 de abril será el turno del humorista Ángel Martín, que regresa a Cuenca con su espectáculo Somos monos. En este monólogo, el cómico reflexiona con ironía sobre el uso de la tecnología y los hábitos actuales, cuestionando si la sociedad está desaprovechando su capacidad intelectual. Martín, conocido por su trayectoria en televisión y por el éxito de su libro Por si las voces vuelven, propone una mezcla de humor y reflexión que ya ha conquistado al público.

Entradas y horarios

Las funciones comenzarán a las 18:00 horas en el caso del musical, a las 19:00 horas para el concierto de Zas!!Candil Folk y en horario habitual para el monólogo de Ángel Martín, cuyas entradas están próximas a agotarse. Los precios oscilan entre los 8 y los 25 euros, con descuentos disponibles para distintos colectivos.