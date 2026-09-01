APYMEC apunta que las hipotecas siguen disparadas y se acercan a a las 1.200 en la provincia a mitad de año

La Confederación de Empresarios de Cuenca apunta que las hipotecas en la provincia de Cuenca siguen mostrando un gran dinamismo y se acercan a las 1.200 constituciones a la mitad de 2026, concretamente 1.175 según los datos publicados con el INE.

Con estos datos la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción y Afines de Cuenca reseña que estamos ante unos datos históricos, pues hay que remontarse a 2010 para encontrar una cifra mayor.

Estas organizaciones empresariales vinculan este gran número de hipotecas con los datos de compraventas de viviendas que también están en cifras de principio de siglo, cuando la construcción era motor económico de la provincia.

Este incremento de hipotecas además, señalan desde APYMEC, viene acompañado de un mayor importe global de estas firmas y también de un encarecimiento de la hipoteca media.

Sin embargo, al contrario, los cambios sobre las hipotecas están descendiendo, lo que quiere decir que a pesar de que hay más créditos y más caros, el mercado está más ajustado.

Con todos estos datos, CEOE CEPYME Cuenca afirma que estamos en un momento en el que las entidades están financiando la compra de viviendas, algo importante en un momento en el que la demanda es mayor que la oferta y está encareciéndose el producto.

Constituciones

El Instituto Nacional de Estadística señala que de enero a junio de 2026 se han constituido 1.175 hipotecas en la provincia de Cuenca, que son 312 más que en este mismo período del año pasado, un crecimiento porcentual que se sitúa en el 36,15%.

De este modo, e impulsado por la fuerte compraventa de viviendas en la provincia de Cuenca, el mercado hipotecario en la provincia de Cuenca se sitúa en números del año 2010 cuando las grúas estaban más presentes en nuestras localidades.

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción y Afines de Cuenca añade que en comparación con estos meses de 2024 las hipotecas han crecido un 74,63% al ser 486 firmas más, mientras que el aumento comparado con estos días de 2023 es de 506 hipotecas más, creciendo un 75,63%.

El mes de junio de 2026 ha proseguido esta dinámica de aumento con 153 constituciones de hipotecas que son 30 más que este mes de 2025 (+24,39%), 57 más que estos días de 2024 (+59,37%) y 40 más que en 2023 (+35,39%).

Importe

El importe total de las hipotecas que se han firmado en la provincia de Cuenca en la primera mitad de 2026 es de 153.239 de euros entre enero y junio de 2026, siendo muy superior tanto en términos globales como en el importe medio de la hipoteca respecto a estos mismos días del año anterior.

Esta cifra es muy alta, de hecho, dobla a la registrada el año pasado, a la que supera en 77.127 miles de euros, suponiendo un incremento porcentual del 101,33%.

Si la comparación es con el año 2024, el incremento global es de 97.029 miles de euros, un 172,71% más, y si se hace con 2023, crece en 61.624 y porcentualmente un 67,26% más.

En cuanto al importe de cada hipoteca, el préstamo medio de enero a junio de 2026 es de 130,41 miles de euros, una cifra mucho mayor que estos días de 2025 cuando la financiación media era de 88,19 miles de euros.

Cambios

Paradójicamente, pese a constituirse más hipotecas y ser más caras, parece que el mercado se ha ajustado y el INE constata menos cambios sobre estos créditos que el año anterior.

En números globales, en la primera mitad de 2026 se han efectuado 179 cambios sobre las hipotecas firmadas, que son 56 menos que en estas fechas del año anterior, un retroceso del -23,83%.

Como suele ser habitual, el cambio más efectuado es el de novación o cambio en las condiciones de la hipoteca que domina en ambos ejercicios, llegando de enero a junio de 2026 a las 1523 variaciones, 6 más que estos días del año anterior, un incremento del 4,10%.

La diferencia viene marcada por lo publicado sobre las subrogaciones del deudor o cambio de la entidad hipotecaria que llegan a los 20 cambios en la primera mitad de 2026, pero se sitúan lejos de las 65 de estas fechas de 2025, siendo el retroceso del -69,24%, disparando una estadística hasta entonces casi.

Ahora el cambio que menos se produce es la subrogación del acreedor o cambio en el pagador de la hipoteca que llega a las 7 variaciones de enero a junio de este año, 10 menos que el año pasado en estos días, un descenso del -58,83%