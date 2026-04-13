AMEP acerca a Mira su jornada de apoyo al emprendimiento femenino el 15 de abril

Impulso al emprendimiento rural

La Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cuenca (AMEP) continúa con su calendario de actividades y trasladará su oferta informativa a la localidad de Mira, en la Serranía Baja, con el objetivo de apoyar al tejido productivo de la comarca. La cita tendrá lugar el próximo 15 de abril a las 18:00 horas en el Centro Social, ubicado en la calle Obispo Sangüesa, número 3.

Esta iniciativa busca acercar a emprendedores y empresarios los recursos de asesoramiento que ofrece CEOE CEPYME Cuenca, así como informar de las distintas ayudas disponibles por parte de las administraciones públicas.

Una jornada con respaldo institucional

Bajo el título ‘Jornada Emprendimiento Femenino, Desarrollo Rural y Lucha contra la despoblación’, el encuentro está organizado por AMEP y CEOE CEPYME Cuenca, con la implicación de los proyectos Invierte en Cuenca y la Red SSPA. Además, cuenta con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, la Fundación Globalcaja y el Ayuntamiento de Mira.

Programa de ponencias

La jornada comenzará con la intervención de Marta Peñuelas, presidenta de AMEP, quien abordará el papel de las organizaciones empresariales en su ponencia sobre la labor de CEOE CEPYME Cuenca dentro de la Red SSPA.

A continuación, el delegado de Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Virgilio Antón, explicará los beneficios de la Ley 2/2021 frente a la despoblación y su impacto en el desarrollo rural.

Seguidamente, la delegada de Economía, Empresas y Empleo detallará las ayudas y subvenciones disponibles en la provincia de Cuenca.

Por último, la delegada provincial de Igualdad, Ana Eloísa Olmeda, cerrará la jornada con una intervención centrada en la conciliación, abordando el Plan Corresponsables como herramienta clave para las mujeres empresarias.