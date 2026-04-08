GEACAM celebra sus 20 años con una exposición abierta al público en Cuenca

La empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) ha inaugurado la exposición ‘GEACAM. 20 años de historia’ con motivo de su vigésimo aniversario, una muestra que repasa su evolución y contribución a la protección del medio natural en la región.

Ubicada en el Pabellón 3 del Recinto Ferial de la Hípica de Cuenca, la exposición estará abierta al público general los días 8, 9 y 10 de abril en horario de 17:00 a 20:00 horas, mientras que por las mañanas estará reservada a visitas escolares.

La muestra recoge algunos de los hitos más destacados de la empresa desde su creación, con especial atención al trabajo de sus profesionales y su implicación en la sostenibilidad, la educación ambiental y los retos futuros en la gestión del entorno natural.

Entre los contenidos, los visitantes podrán recorrer una exposición fotográfica compuesta por diez paneles sobre las principales áreas de actuación de GEACAM, así como conocer la evolución de los equipos de protección individual, la maquinaria ligera y las herramientas empleadas en la extinción de incendios forestales.

Además, se incluyen imágenes de intervenciones en diferentes emergencias, como la desinfección de residencias durante la pandemia de la COVID-19, las labores realizadas durante la borrasca Filomena, actuaciones en inundaciones o rescates en el medio natural.

La exposición también cuenta con un apartado dedicado a vehículos, donde se pueden ver desde todoterrenos del dispositivo INFOCAM hasta pick-up, vehículos de patrulla equipados con pala quitanieves y salero, e incluso un tractor teledirigido.

El director-gerente de GEACAM, Miguel Peña, ha destacado la importancia de acercar a la ciudadanía la labor de esta empresa pública, subrayando su implantación en toda la región y su relevancia para el empleo en Cuenca, donde se encuentra su sede.

Para los escolares, la visita incluye actividades complementarias como la recreación de un incendio forestal mediante un banco de arena y figuras, así como talleres de educación ambiental con juegos sobre rastros, huellas, flora y fauna.