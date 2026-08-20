PLAN CÁNCER 2026-2030

La AECC de Cuenca reclama que el nuevo Plan contra el Cáncer garantice la misma atención con independencia del código postal

La asociación, que ya ha realizado aportaciones al futuro Plan contra el Cáncer de Castilla-La Mancha 2026-2030, pide más participación de los pacientes, una atención más humanizada y mayor coordinación entre Atención Primaria, servicios sociales y entidades. En 2025 atendió a más de 500 pacientes y familiares en la provincia

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La AECC de Cuenca reclama que el nuevo Plan contra el Cáncer garantice la misma atención con independencia del código postal
La AECC de Cuenca reclama que el nuevo Plan contra el Cáncer garantice la misma atención con independencia del código postal | Marcha contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cuenca valora positivamente la apertura del proceso participativo para elaborar el nuevo Plan contra el Cáncer de Castilla-La Mancha 2026-2030, aunque recuerda que la entidad ya lleva alrededor de un año realizando aportaciones. Su gerente provincial, Alberto Contreras, considera fundamental aprovechar el conocimiento acumulado por profesionales y voluntarios que acompañan diariamente a pacientes y familiares durante todo el proceso de la enfermedad.

Entre sus principales reclamaciones figura que el paciente participe desde el diseño hasta la evaluación del propio plan. La asociación pide además una atención integral y humanizada, centrada en la persona y no únicamente en la enfermedad, así como una mayor coordinación entre Atención Primaria, servicios sociales y organizaciones especializadas.

Para Cuenca, Contreras pone especialmente el foco en las desigualdades territoriales. La AECC considera que el acceso a la atención y los servicios no puede depender del municipio de residencia y reclama que el nuevo plan tenga en cuenta las dificultades de una provincia muy dispersa, con el objetivo de que los recursos lleguen también al medio rural. El documento publicado por la Junta, por el momento, no concreta nuevas unidades, inversiones o prestaciones específicas para Cuenca.

La dimensión de esta atención se refleja en los datos de la asociación: durante 2025 superó los 500 pacientes y familiares atendidos y realizó alrededor de 3.200 sesiones profesionales. Además, concedió más de 14.000 euros en ayudas económicas directas, alcanzó a más de 5.000 personas con actividades de prevención y destinó más de 127.000 euros a investigación en Cuenca.

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