ADIMAN viajará a Bruselas para defender el papel de LEADER y exigir su financiación en el periodo 2028-2034

Defensa del medio rural en Europa

El Grupo de Desarrollo Rural ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense) acudirá el 20 de abril a Bruselas en el marco de una agenda de trabajo con representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Comité de las Regiones. El objetivo es trasladar la importancia del enfoque LEADER como herramienta clave para el desarrollo de los territorios rurales.

Esta iniciativa se enmarca en una acción coordinada por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), junto a otros Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, con el fin de defender la continuidad del programa y su dotación presupuestaria en el periodo 2028-2034.

Reivindicación de la financiación LEADER

Desde ADIMAN se reclamará que LEADER mantenga su financiación actual, al considerarlo un instrumento esencial para generar oportunidades, empleo y calidad de vida en el medio rural. El presidente del grupo, José Luis Merino, y el gerente, Miguel Ángel Moraga, serán los encargados de representar a la Manchuela Conquense en estas reuniones.

Merino ha subrayado que el programa ha permitido impulsar iniciativas empresariales, reforzar el tejido asociativo y mejorar infraestructuras y servicios básicos en los municipios, contribuyendo a dinamizar la economía local.

Riesgo de recortes y defensa del modelo rural

Desde ADIMAN advierten del impacto negativo que tendría una reducción de fondos, ya que limitaría la capacidad de fomentar el empleo, apoyar el emprendimiento y mantener servicios esenciales para fijar población en el territorio.

Además, la entidad defiende la necesidad de una asignación financiera específica y diferenciada para LEADER dentro de la política de desarrollo rural, así como el papel estratégico de los Grupos de Desarrollo Rural como estructuras cercanas al territorio que facilitan la participación ciudadana y la gestión eficiente de los fondos europeos.

Campaña de apoyo y adhesiones

En paralelo, ADIMAN ha impulsado una campaña para animar a instituciones, colectivos y ciudadanía a sumarse al Manifiesto de RECAMDER en Defensa del Medio Rural. Las firmas recogidas serán entregadas en el Parlamento Europeo con el objetivo de trasladar una postura común en favor de la continuidad del programa LEADER.

Las personas interesadas pueden adherirse al manifiesto a través de un enlace habilitado por la organización.

Proyecto financiado por la UE

El viaje a Bruselas se enmarca en un proyecto de animación de ADIMAN dentro de la Intervención LEADER del PEPAC 2023-2027, cofinanciado por la Unión Europea (80%), la Administración General del Estado (6%) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (14%).