Abre el plazo de solicitud de nuevas plazas en las Escuelas Infantiles Municipales de Cuenca para el curso 2026-2027

Inicio del proceso de admisión

Este miércoles 15 de abril comienza el plazo de solicitud de nuevas plazas en las Escuelas Infantiles Municipales de Cuenca para el curso 2026-2027, una vez finalizado el periodo de reserva para el alumnado ya matriculado. El martes 14 de abril se publicarán las vacantes disponibles en cada nivel.

En total se ofertan 176 plazas: 96 en la Escuela Infantil La Paz y 80 en la de Cañadillas.

Plazo y presentación de solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 29 de abril en el registro municipal, tanto de forma presencial como telemática. Para facilitar el proceso, personal del Servicio de Educación estará disponible en el Centro Cultural Aguirre en horario de 9:00 a 14:00 horas durante todo el periodo para atender consultas y dudas.

Proceso de baremación y listas

Una vez cerrado el plazo, del 30 de abril al 2 de junio se llevará a cabo la baremación de las solicitudes. Ese último día se publicará la lista provisional de admitidos con su puntuación, abriéndose un periodo de reclamaciones entre el 3 y el 14 de junio.

La lista definitiva se dará a conocer el 19 de junio. A partir de esa fecha, las familias dispondrán de cuatro días hábiles para aceptar o renunciar a la plaza, contados desde el día siguiente a la publicación en el Tablón de Anuncios de la web municipal.

Formalización de matrículas

Finalmente, la matrícula deberá formalizarse entre el 26 y el 30 de junio en cada una de las Escuelas Infantiles Municipales, previa cita.