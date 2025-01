Venezolanos piden en Ciudad Real poner fin al régimen de Maduro: "Es ahora o nunca, queremos un cambio"

Varias decenas de venezolanos se han concentrado en la Plaza Mayor de Ciudad Real en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, en el marco de la movilización global impulsada por la líder opositora venezolana María Corina Machado.

"Nos encontramos en un momento crucial para nuestra patria" a horas de que Nicolás Maduro intente tomar posesión de la presidencia sin haber enseñado aún los resultados de las elecciones de julio del año pasado.

La presidenta de la Asociación de Venezolanos en Ciudad Real, Tania Rimer, ha manifestado que Edmundo González Urrutia, "el legítimo ganador de las elecciones presidenciales", debe ser juramentado como Presidente de la República, "elegido por la voluntad del pueblo venezolano en un proceso democrático que representa el anhelo de millones de venezolanos por un cambio hacia la libertad y la justicia".

Concentración de venezolanos en Ciudad Real | Onda Cero

Rimer recuerda que ya son 26 años de régimen dictatorial, primero con el gobierno de Chaves y después el de Maduro, y considera que "es ahora o nunca" cuando se puede producir un cambio en el ejecutivo venezolano y se ponga al frente del mismo González Urrutia.

"Estamos cansados los venezolanos de tantas represalias, de tantos miedos, queremos un cambio, una nueva Venezuela, volver a la democracia y a una nación libre", ha dicho Tania Rimer, quien ha recordado que en la provincia de Ciudad Real hay actualmente unos 1.300 venezolanos.

Subraya que nunca se había visto una migración tan grande de venezolanos "y siguen saliendo", dice la presidenta de la asociación, quien asegura que es optimista ante un posible cambio en el gobierno, "ya es el momento, es ahora o nunca, todos unidos podemos sacar este régimen".

El alcalde de Ciudad Real ha apoyado la concentración | Onda Cero

Rimer se ha mostrado segura de que es la hora del cambio en el gobierno venezolano, "no puede ser que se salga del país y que yo siga siendo perseguida por el gobierno porque no me dejó ejercer mi derecho al voto, ni me permite ir a mi país a ver a mis padres".

Apoyando la concentración de venezolanos han estado, entre otros, miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, tanto del Partido Popular cono de Vox, con el alcalde, Francisco Cañizares a la cabeza, y parlamentarios nacionales del PP por Ciudad Real como Rosa Romero y Enrique Belda.