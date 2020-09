Valverde: "Se debería centrar más el foco de contagios en las reuniones y no en la hostelería y comercio de Bolaños"

En declaraciones a Onda Cero, Valverde reconoce que no se ha mejorado la cifra de casos positivos, dice que es un número excesivo, 634 positivos acumulados y 4 fallecidos, y por eso entiende que hay que seguir adoptando medidas y restricciones.

Medidas que se agravan para la hostelería y el comercio que deben cerrar sus puertas, algo que Valverde ha lamentado porque cree que en estos sectores no se están registrando el mayor número de contagios y cree que se debería haber puesto más el foco en las reuniones de personas.

Valverde ha manifestado que van a extremar las medidas y los controles para detener el avance de la pandemia en Bolaños.

Como dato positivo, el alcalde se ha referido a las 200 altas que ya se han podido dar en la localidad tras superar la cuarentena. Y además, se está notando en los últimos días que el número de casos positivos es menor que el número de altas.

El Ayuntamiento de Bolaños va a pedir que se siga realizando el control de acceso al municipio por parte de la Guardia Civil, y como novedad, va a solicitar flexibilidad durante la campaña de vendimia y que se permita que los remolques y camiones de uva circulen por los caminos rurales para acceder al pueblo.

Miguel Ángel Valverde ha insistido en el trato desigual que el Hospital de Ciudad Real está dando a los vecinos de Bolaños, ya que no son atendidos a pesar de tener cita previa. Y aunque reconoce que algunos casos se pueden demorar porque no son urgentes, y hay muchos más que sí son necesarios ser atendidos en el Hospital y no se hace.