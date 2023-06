Paco Cañizares: "Prefiero gobernar Ciudad Real en solitario pero no estoy cerrado a ningún tipo de acuerdo con Vox"

En una entrevista concedida a Onda Cero Ciudad Real, Cañizares, que consiguió once concejales, quedándose a dos de la mayoría absoluta, reconoce que ya ha mantenido un par de contactos con VOX, que obtuvo cuatro ediles, aunque aún no han entrado a discutir un posible acuerdo.

Dice que en Ciudad Real este pacto no es imprescindible para gobernar, a no ser que VOX llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, algo que, según Cañizares, es difícil que se logre. “A mí me importa Ciudad Real”, apunta el alcalde electo, y aunque reconoce que le gustaría gobernar en solitario no cierra la puerta a un pacto con VOX.

Si VOX quiere entrar en el gobierno municipal, con responsabilidad de gestión en concejalías, Paco Cañizares ha manifestado que estaría dispuesto a aceptarlo dependiendo de lo que quieran hacer con esas áreas.

“Si es para trabajar por Ciudad Real buscando políticas de sentido común y centradas para solucionar problemas y sin enfrentamientos, se podría llegar a un acuerdo”, ha dicho Cañizares.

Asegura que las políticas del PP son las que tienen que gobernar Ciudad Real porque es el partido que ha ganado las elecciones y que si tienen que gobernar en minoría durante la legislatura lo haría, aunque reconoce que esa no es la idea.

NI ASUMIRÁ CONCEJALÍAS NI VOLVERÁ A SER SENADOR

Paco Cañizares afirma que las direcciones nacional y regional del partido le han dado libertad para alcanzar los acuerdos que considere oportunos.

Avanza que solo será alcalde, no asumirá ninguna concejalía, y ha vuelto a reiterar lo que ya avanzó hace tiempo en Onda Cero, que si era alcalde se dedicaría al Ayuntamiento a tiempo completo y por lo tanto no va a repetir en la lista al Senado que elabore el PP de Ciudad Real.

Respecto a la Diputación, que PP y VOX puede arrebatar al PSOE, Paco Cañizares ha manifestado que sería muy importante que se produzca un cambio de gobierno en esta institución ya que también sería bueno para Ciudad Real capital.