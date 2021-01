Normalidad en la vuelta a clase en los colegios e institutos de la provincia de Ciudad Real

El delegado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Ciudad Real, José Caro, ha destacado que la vuelta a las aulas de los 98.000 mil alumnos y de sus casi ocho mil profesores se ha producido con normalidad gracias a que durante estos días se ha revisado el estado de las instalaciones de todos los centros educativos para que hoy estuvieran a punto.

Las únicas incidencias en este inicio del segundo trimestre lectivo del curso se han producido en la comarca de Los Montes, una de las zonas en la que mayor incidencia ha tenido el temporal.

Han afectado al colegio “Nuestra Señora de las Mercedes” de Los Cortijos, que no ha abierto sus puertas por un problema con el sistema de calefacción que ha obligado a que sus alumnos a seguir las clases on line, y a los chicos y chicas de Navas de Estena y de Retuerta del Bullaque, que no han podido desplazarse al IES “Montes de Cabañeros” al suspenderse el servicio de autobús que los traslada a Horcajo de los Montes a través de la carretera CM-4107.