Montes Norte sobre la subida del precio del aceite de oliva :"Ni el agricultor ni la cooperativa ganan más con la subida"

La diferencia de precios con respecto al año pasado es que España arrancaba con unas existencias iniciales de 400 millones de kg. de aceite y este año, no habrá existencias iniciales. Con lo cual la disponibilidad de aceite para poner en el mercado será esos 400 millones menos con los que empezábamos la anterior. Deberían mejorarse los datos con la cosecha de otros países pero no podrán hacerlo porque serán cosechas medianas.

A pesar de esto, según Montes Norte, no llegaremos al desabastecimiento, la cantidad de Virgen Extra disponible va a ser mucho menor de lo que es habitualmente y hay que hacer una buena previsión de consumo para poder asignar las partidas adecuadas tanto para el envasado como para la venta a granel y poder así atender la demanda de nuestros clientes. Desde su punto de vista, no creen que vaya a haber desabastecimiento en España porque el consumo corregirá ese posible desabastecimiento, ya que los precios equilibran la oferta y la demanda.

Muy contrariamente a lo que muchos están queriendo dar a entender, los agricultores no “van a llenarse los bolsillos”, ni las cooperativas que actúan en su nombre. A ellos no les interesa tener producciones bajas porque el gasto de mantenimiento de sus cultivos lo han hecho para el total de sus olivos, este año en concreto, tendrán pérdidas porque no cubren sus gastos y no, este año los agricultores tampoco se van a hacer de oro.