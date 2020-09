La Subdelegación de Ciudad Real reparte un nuevo lote de 156.000 mascarillas a entidades sociales y locales

En concreto, por lo que respecta a la provincia de Ciudad Real, los ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso y Valdepeñas recibirán 55.500 mascarillas, la Diputación Provincial 70.500 (que hará llegar a los municipios de menos de 20.000 habitantes), mientras que a Cruz Roja, Cáritas y CERMI les corresponden 10.000 unidades respectivamente. Estas asociaciones las distribuirán, a su vez, entre los colectivos más necesitados.

El refuerzo de la coordinación con las entidades locales es una de las cuatro medidas incluidas en el paquete de actuaciones coordinadas de salud pública acordadas por las CCAA en el seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del pasado 9 de septiembre.

Tal y como se ha constatado durante la pandemia, la participación activa de los ayuntamientos y las entidades locales en la promoción y la protección de la salud pública es esencial.

La subdelegada del Gobierno, Mará Ángeles Herreros, ha querido destacar durante la entrega “el importante trabajo que las entidades sociales están desarrollando durante esta crisis sanitaria”, una labor que está permitiendo que este material de protección “llegue a los colectivos y personas más vulnerables de la provincia y para que fruto de la colaboración institucional entre todas las administraciones podamos superar esta pandemia sin dejar a nadie atrás”.

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha hecho un llamamiento esta mañana a los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real para que extremen las precauciones y se sientan parte activa y fundamental en la lucha contra la COVID-19. Caballero, que ha ofrecido la colaboración de la institución que preside a la subdelegación del Gobierno de España para proceder al reparto de mascarillas en pueblos de menos de 20.000 habitantes, ha asegurado que el esfuerzo que están haciendo todas las Administraciones y la responsabilidad que les exige la sociedad, para que gestionen con acierto la protección de los ciudadanos, debe completarse necesariamente con comportamientos individuales sensatos y cautelosos.

Ha afirmado que la relajación y el exceso de confianza no debe tener cabida en estos momentos en nuestras vidas, porque a estas alturas ya sabemos de forma fehaciente que los entornos seguros sólo se logran dentro del círculo de convivencia.

Ante el aumento de nuevos contagios en la provincia y la existencia de focos importantes en distintas locales, Caballero ha hecho esta mañana un llamamiento a la prudencia, a que se interiorice que con el esfuerzo individual reforzamos el esfuerzo colectivo. Y no ha dudado en dirigirse especialmente a los jóvenes, "sin criminalizarlos", pero con firmeza, porque está en juego la salud de ellos mismos y de quienes les rodean.

Caballero ha añadido que la gravedad, la situación y el momento es delicado y complejo en la provincia. Y ha remarcado que el hecho de que no estemos en un Estado de Alarma no significa en absoluto que podamos vivir como si no nos encontráramos en pandemia.