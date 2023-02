Juan y Damián, las voces de “Trancas y Barrancas” del Hormiguero, serán los pregoneros del Carnaval de Ciudad Real

Explicaba la alcaldesa que “el carnaval 2023 recupera la total normalidad, con muchas actividades por lo que animamos a todo el mundo a que se una y participe porque sumamos todos”. Agradecía la especial colaboración de la Asociación Cultural de Dulcineas y Damas Manchegas, a la Federación de Peñas y a la Asociación Cultural Valkyrias, que han estado representadas en la presentación por sus presidentas, Milagros Delgado, Frasi López y Eva María Cano.

El día 22 de febrero, “Martes de Carnaval”, se va a hacer un acto simbólico en conmemoración de la adquisición de la estatua “Arlequín de la suerte” de Fernando Kirico, “que lleva mas de 36 años entregándose a los ganadores del desfile de piñata y que el Ayuntamiento de Ciudad Real adquirió en propiedad el pasado mes de diciembre”.

El punto final será el “Gran desfile del concurso nacional de carrozas y comparas”, declarado de interés turístico regional, y que este año seguramente retomará el mismo número de participación que en años anteriores a la pandemia.

Cartel del Carnaval de Ciudad Real | OC

PROGRAMA CARNAVAL 2023

Viernes, 17 de febrero

Club de los Viernes: “Disfraces del vikingo”.17.00h. a 19.00 h. Talleres de disfraces y juegos. Dirigida a niños/as inscritos en el club de los viernes. Espacio Joven. C/ Barcelona, s/n. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

Fiesta “Teen” de Carnaval.19.30 h. Música, animación, juegos y concursos. Premios para los que vengan con su disfraz. Dirigida a jóvenes entre 13 y 18 años. Espacio Joven. C/ Barcelona, s/n. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

Del 17 al 26 de febrero

Exposición carteles “Carnaval Siglo XXI”. Inauguración viernes 17 a las 11.00 horas. Horario: lunes a viernes: Mañanas de 10:00 a 14:00 horas. Tardes de 17:00 a 20:00 horas. Patio del Centro Cultural “Antiguo Casino”. Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares

18 de febrero, sábado

20:30 horas. Inauguración y pregón del Carnaval. Teatro Municipal Quijano. Pregón a cargo de los cómicos monologuistas, Juan y Damián, que son las voces de Trancas y Barrancas en el programa “El Hormiguero”. Inauguración del Carnaval por la Sra. alcaldesa Eva Mª Masías Avis.

Actuación de la comparsa “La Victoria”. Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares

19 de febrero: primer domingo de Carnaval

Concurso Local de Murgas y Comparsas. Plaza Mayor.

11:00 a 12:00 horas. Inscripciones en la Planta Baja del Ayuntamiento.

12:00 a 16:00 horas. Música y animación con Dj en la Plaza Mayor

13:00 horas. Concentración oficial de los inscritos en la Plaza Mayor y posterior desfile por las calles peatonales del centro de la ciudad.

Presentación de las Reinas del Carnaval de las Peñas.

14:00 horas. Entrega de Premios en la Plaza Mayor.

Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares. Colabora: Federación de Peñas “Alarcos” y Asociaciones de Ciudad Real

20 de febrero, lunes

Fiesta infantil de Carnaval.

17’30 a 19’00 horas. Actuación musical “1,2,3 Adivina lo que es” de Juan “D” y Beatriz. Pabellón Ferial C/Camino Viejo De Alarcos S/N. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

21 de febrero, martes.

16:30 h. Baile de Carnaval para Mayores

Baile, concurso de disfraces, merienda y regalos. Pabellón Ferial C/Camino Viejo De Alarcos S/N. Entrada con invitación. Recogida de invitaciones a partir del 15 de febrero en la Concejalía de Acción Social, de 11 a 13.00 horas. Organiza: Concejalía de Acción Social.

22 de febrero, miércoles de ceniza

Exposición del El Catafalco con la difunta Dña. Sardina. Plaza Mayor. 12:00 h. a 14:00 h Dolientes y libro de firmas.18:30 Entierro de la sardina. Plaza Mayor.

Inicio de la comitiva del Entierro de la Sardina, con la actuación del Teatro de Calle a cargo de la Asociación “HUMO DE COLORES” y de la Charanga “LA MELOPEA”. Itinerario: Plaza Mayor, C/ María Cristina, C/ Toledo y Plaza Puerta de Toledo.

19:30 “Sardinada” en la Puerta de Toledo. Todas las personas asistentes al sepelio podrán disfrutar de unas sardinas asadas, que dicen “que los duelos con pan son menos”. Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares. Colabora: Federación de Peñas “Alarcos” y Asociaciones de Ciudad Real

24 de febrero, viernes

Club de los viernes: talleres de Carnaval.

17.00h. a 19.00 h. Talleres de disfraces. Dirigida a niños/as inscritos en el club de los viernes. Espacio Joven. C/ Barcelona, s/n. Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

20:30 horas Concurso “Drag Queen. La Gran Drag Show”. Teatro Municipal Quijano. A beneficio de la Asociación Guerreros Purpuras Precio entrada: 3 euros.Organiza: Ayuntamiento de Ciudad Real y Asociación Cultural Valkyrias.

25 de febrero, sábado

16:30 horas. Degustación de “Fruta de sartén” en la Plaza Mayor.Organiza: Ayuntamiento de Ciudad Real, Asociación de Dulcineas y Federación de Peñas “Alarcos”.

20:30 horas. Obra Teatral “EL PALERMASSO – YO CREO QUE SALIMOS”. Teatro Municipal Quijano. Precio: Patio de Butaca 15 €. Anfiteatro 12 €.Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares

26 de febrero, Domingo de Piñata

GRAN DESFILE DEL CONCURSO NACIONAL DE CARROZAS Y COMPARSAS

09:00 Concentración en las inmediaciones del Parque de Gasset.

11:00 Inicio del Desfile con el siguiente itinerario: Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza del Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, Avda. del Torreón, c/ Pozo Concejo y c/ Mata.

13:00 Música y animación con Dj en la PLAZA MAYOR.

Entrega de premios en la Plaza Mayor. A partir de las 17:30, una vez finalizado el desfile, se procederá a la entrega de premios de las diferentes categorías. Organiza: Concejalía de Promoción Turística, Festejos y tradiciones Populares

El Domingo de Piñata, con el código QR del programa se podrá descargar la plataforma para el voto del público y con ella se podrá votar a la Asociación o Peña que más guste de cualquiera de las categorías. La plataforma se abrirá para el voto del público, a partir de la salida del último participante. El ganador del voto del público recibirá un lote de productos. Protección Civil repartirá pulseras para los menores. Puntos de reparto: A partir del día 20 de febrero en la Oficina de Turismo y en el Ayuntamiento y en todos los servicios que realice el voluntariado durante el Carnaval. Toda la programación puede sufrir variaciones según necesidades técnicas.