El Gobierno no renuncia a la A-43 por Ciudad Real y el PP califica de ridículos los 100.000 euros para el estudio informativo

Tierraseca ha informado hoy de las inversiones que se recogen en el proyecto de Presupuestos del Estado. Entre ellas, la licitación de la variante de Puertollano, que lleva por nombre precisamente la variante de la A-43, y también hay 100.000 euros para elaborar un nuevo estudio informativo.

Además, Tierraseca recuerda que habrá mejoras en la carretera N-430, mejoras que se concretarán con algunas variantes y el refuerzo del firme.

PARTIDO POPULAR

En el seno de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, la diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real, Rosa Romero, interpeló ayer al Secretario General de Infraestructuras sobre las previsiones de construcción de la A-43 a su paso por Ciudad Real, después de conocer la resolución del pasado mes de junio en la que la Dirección General de Carreteras del Ministerio deja bien claro que se inclina por el arreglo de la actual carretera y descarta llevar a cabo esta infraestructura tan necesaria para la provincia.

Junto a su compañero Juan Antonio Callejas, la parlamentaria “popular” ha reclamado del Gobierno “un compromiso claro que dé respuesta a las voces de toda la sociedad ciudadrealeña y extremeña que han recibido como un auténtico jarro de agua fría este cambio de criterio, después de 20 años esperando la construcción de la A-43”.

Muchas han sido las declaraciones y anuncios grandilocuentes de los dirigentes socialistas de Ciudad Real y Castilla-La Mancha en este sentido, pero la realidad es que “después de años prometiendo la Opción Sur y esta Autovía, y después de 3 años en el Gobierno, con esta decisión han dejado claro cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno de Sánchez con la provincia de Ciudad Real y también con Badajoz, no construir y descartar construir una infraestructura fundamental para el futuro de la provincia de Ciudad Real”, añadió Rosa Romero.

Los parlamentarios ciudadrealeños del PP no cejarán en su defensa de la construcción de la A-43, “tan necesaria para combatir la despoblación que sufre nuestra provincia”, subrayó Romero, por eso también han registrado una Proposición no de Ley (PNL) instando al Gobierno de España a que retome el estudio informativo de la Autovía A-43 Ciudad Real-Extremadura-Comunidad Valenciana y que se dote de suficiente presupuesto para su ejecución. “Es bochornoso que, una vez más, intenten engañarnos. La falta de un compromiso claro del Gobierno con la A-43 se refleja en el borrador de los PGE para 2022, con 100.000 ridículos euros que no dan ni para el cartel”, enfatizó la parlamentaria nacional del PP.