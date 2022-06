Las gasolineras de Ciudad Real advierten: "El precio de los combustibles seguirá subiendo a corto plazo"

Francisco Molina ha manifestado en Onda Cero que la guerra de Ucrania ha encarecido las materias primas. Ahora hay que comprar petróleo en países que no son del entorno por lo que el producto se encarece y este incremento después se tiene que reflejar en el precio del combustible que compran los usuarios en las gasolineras.

Como el consumo ha aumentado y lo seguirá haciendo en verano, debido a las salidas vacacionales, los precios seguirán subiendo, aunque espera que en otoño se comience a ralentizar el consumo, con el consiguiente reflejo en los costes del combustible para los clientes.

Molina se ha mostrado a favor de que el Gobierno prolongue al menos tres meses más la rebaja de los 20 céntimos por litro de gasolina. Una medida que comenzó a aplicarse en abril hasta el 30 de junio, aunque se ampliará hasta el 30 de septiembre.

De todas formas, considera que la mejor medida sería bajar el IVA del 21 al 10 por ciento. Y es que, según subraya el presidente de las gasolineras de Ciudad Real, el incremento de los precios en los combustibles ya se ha comido los 20 céntimos del Gobierno y además recuerda que con esta medida las gasolineras tienen que adelantar el dinero que después, en mes y medio, les devuelve el Gobierno.

Pero no a todos, ya que hay estaciones de servicios de la provincia, 5 o 6, que no aún no han recibido la devolución por problemas burocráticos.

El aumento en el precio de los combustibles y las medidas del Gobierno han provocado, dice Francisco Molina, que 4 pequeñas gasolineras de Ciudad Real hayan tenido que cerrar.