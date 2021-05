El Festival de Almagro recupera este año días de representación y su carácter internacional

Así Portugal se encargará de acercar al ciudadano una muestra de su historia y corpus cultural a través del talento artístico contemporáneo.

Durante el Festival los asistentes se encontrarán con la escritura en dos direcciones: desde Portugal con sus poetas y desde España con la visión y conocimiento de los versos portugueses en su momento de creación, todo ello parte indispensable del Siglo de Oro. Una época en la que las compañías iban y venían dado que regía la misma corona en los dos países y había una unidad teatral y una unidad de pensamiento, según ha informado el Festival en nota de prensa.

La 44 edición del Festival de Almagro se celebrará del 1 al 25 de julio en la localidad manchega y presentará su programación completa el próximo 25 de mayo en un acto que tendrá lugar en la residencia de la Embajada de España en Lisboa, Portugal.

Este año, y tras realizar una versión especial en 2020 debido a la pandemia, recupera días de exhibición, su carácter internacional y acogerá actividades en los siguientes espacios: Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, AUREA, Teatro Municipal, Palacio de los Oviedo, Fúcares, Iglesia de San Blas y Palacio de Valdeparaiso.

Los certámenes Barroco Infantil y Almagro Off se realizarán en formato online y no se llevarán a cabo actividades donde no haya un control de aforo, como la Plaza Mayor o las ermitas, debido a razones sanitarias.