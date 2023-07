Feijóo en Ciudad Real: "El PP ganará en la región y me comprometo a atender y entender a Castilla-La Mancha"

Arropado por la candidata número uno al Congreso por dicha provincia, Carmen Fúnez, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el líder de los 'populares' se ha comprometido a "atender y entender" a Castilla-La Mancha.

"Amigos y amigas, vamos a ganar en Castilla-La Mancha. Me comprometo a dos cosas, querido Paco, me comprometo a atender a Castilla-La Mancha y me comprometo a entender a Castilla-La Mancha".

Estas han sido las palabras con las que Feijóo ha concluido un acto al aire libre en los Jardines de El Prado (Ciudad Real) ante unos mil militantes y afiliados del partido que han acudido a escuchar al candidato 'popular' a pesar de que los termómetros superarán hoy en la ciudad los 40 grados.

CARA A CARA CON SÁNCHEZ

Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se despejara la agenda "cuatro días" para preparar el 'cara a cara' organizado por Atresmedia y ha sentenciado que ese "encierro" en Moncloa fue para "nada". Dicho esto, ha apelado al voto útil al PP en las generales del 23 de julio para evitar el "bloqueo" y el "no es no" del presidente del Gobierno.

Feijóo ha echado en cara al presidente del Gobierno que haya tenido "cuatro días sin agenda" para preparar el debate y se ha preguntado "para qué se encerró medio Gobierno" y sus "asesores" en el Palacio de la Moncloa. "¿Para qué señor Sánchez?, Explíquenos para qué. La respuesta está ahí, para nada, para nada", ha exclamado, ante un público entregado, que gritaba 'Váyase señor Sánchez'.

Núñez Feijóo en Ciudad Real | OC

El líder del PP, que ha afirmado que él llevó al debate "las ganas" de explicar su proyecto a los españoles y "decir la verdad", ha afeado a Sánchez y el PSOE que ahora lo "fíen todo a un supuesto miedo". "Ahora dicen que hay que temblar por el túnel del tiempo", ha exclamado, en alusión a las referencias a Vox. A su entender, "el auténtico miedo que tienen es a las urnas".

Núñez Feijóo ha recalcado que "los que nos dividieron" y "ahora no pueden ganar" lo "fían" todo en las elecciones "a la carambola de que las urnas permitan bloquear otra vez el país", como "aquel 'no es no'" que Sánchez ya esgrimió tras las elecciones de 2016 con Mariano Rajoy. A su entender, "es la "máxima aspiración otra vez de Pedro Sánchez".

Por eso, el presidente de los 'populares' ha apelado al voto útil al PP para impedir ese "bloqueo". "Vamos a votar todos para evitar el bloqueo de nuestro país y para que España tenga un gobierno que salga de las urnas limpiamente", ha demandado.

CIUDAD REAL, "OLVIDADA" POR SÁNCHEZ

Por su parte, la vicesecretaria nacional de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular y también cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha criticado que Pedro Sánchez "se haya olvidado de Ciudad Real", una provincia en la que "no llegan ni los Avant en hora", ha comentado Fúnez en relación a los retrasos continuados que están sufriendo los trenes entre Madrid y Ciudad Real.

"Sánchez se ha olvidado de Ciudad Real porque Ciudad Real no cabe en su España, que es la de los independentistas", ha añadido Fúnez, asegurando que con Alberto Núñez Feijóo la provincia de Ciudad Real estará "en el centro de su política los próximos cuatro años".

En este sentido, la candidata 'popular' por la provincia de Ciudad Real ha destacado que el PP es el partido que garantizará a agricultores y ganaderos ese agua tan necesaria para que sus explotaciones sigan adelante. "Necesitamos agua para unir y vertebrar este país y no enfrentarnos los unos con los otros", ha apostillado.

Finalmente, Fúnez se ha mostrado plenamente confiada en que Alberto Núñez Feijóo, tras el 'cara a cara' de ayer, será a partir del próximo 23 de julio el nuevo presidente del Gobierno de España.

Numeroso público en el acto electoral del PP | OC

"ACABAR CON EL SANCHISMO ES NUESTRO DEBER Y NUESTRA OBLIGACIÓN"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que acabar con el sanchismo “es nuestro deber y nuestra obligación” porque es el momento de Alberto Núñez Feijóo que liderará un Gobierno “moderado, capaz, solvente, preparado y que dirá siempre la verdad”.

Núñez ha recordado que “es muy importante” recordar a los castellanomanchegos “que es mucho mejor perder un día de vacaciones para ir a votar que perder cuatro años de Gobierno con Sánchez”.

Ha incidido en que eso es “lo que está consiguiendo Sánchez”, que es “perder años de nuestras vidas, con retrocesos sociales, económicos, de convivencia y de progreso”.

Por ello, ha destacado que “todo aquel que quiera cambio, todo aquel que esté pensando en que tiene que haber un cambio en nuestro país, tiene que votar al Partido Popular”.

“Hay que decirle a los españoles alto y claro que ahora es el momento, que no se puede esperar otra oportunidad”, ya que “es nuestra responsabilidad con España y con los españoles porque se trata de cortar de raíz el mal para evitar que crezca y se apodere de las entrañas de nuestro país”.