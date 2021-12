Las familias que denunciaron a la residencia Elder de Tomelloso seguirán luchando para que el caso "no caiga en saco roto"

En declaraciones a Onda Cero, Polo ha confirmado que las 8 familias que denunciaron al director del centro, José Manuel Sampedro, van a recurrir el auto, para ello tienen un plazo de cinco días, ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Acatan el auto pero no comparten la justificación del titular del juzgado de archivar este caso por entender que lo que ocurrió en la residencia “obedeció a un cúmulo de circunstancias desafortunadas”

El letrado de las familias reconoce que no se esperaban esta decisión judicial porque entiende que durante la investigación y las declaraciones de los testigos quedó demostrada la denuncia de las familias y cree que las pruebas eran incuestionables. Es decir, que en la residencia no había protocolo de actuación y los usuarios no tenían material de protección contra el covid.

Por eso, considera incompresible que ahora se archive este caso, lo que ha provocado que las familias estén destrozadas. Van a seguir en la lucha porque no quieren que este asunto caiga en saco roto.