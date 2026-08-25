Detienen en Campo de Criptana a un hombre por numerosos delitos contra el patrimonio

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo una investigación en Campo de Criptana (Ciudad Real) relacionada con la comisión reiterada de al menos cuatro delitos de robo con fuerza en el interior de domicilios y establecimientos, además de otros dos más de hurto.

En los diferentes robos se pudo observar un modus operandi similar, en el que el presunto autor aprovechaba el horario nocturno para desplazarse a pie por las calles de la localidad, dificultando de este modo su localización y facilitar su huida si fuese necesario.

Este accedía al interior de domicilios y establecimientos de hostelería principalmente mediante la fractura de ventanas y el escalo para poder acceder al interior de los inmuebles, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Mediante el inicio de la investigación se obtuvieron como resultado indicios y pruebas suficientes para atribuir a un varón, vecino de esta localidad, la presunta autoría de estos delitos contra el patrimonio, así como tres más de quebrantamiento de condena y un delito de daños.

Una vez identificado se estableció un dispositivo para proceder a su localización y detención, pero cuando se iba a ser detenido, atropelló con un patinete eléctrico a uno de los agentes, dándose posteriormente a la fuga, siendo detenido finalmente en una céntrica calle de la localidad para lo que opuso gran resistencia. Nuevamente una vez en las dependencias policiales intentó fugarse, intento que fue frustrado por los agentes.

Por todo ello a este varón se le atribuyen cuatro delitos de robo con fuerza, dos delitos de hurto, tres delitos de quebrantamiento de condena, dos delitos de resistencia y desobediencia, un delito de atentado a agentes de la autoridad y un delito de daños, además de contar con tres señalamientos anteriores de búsqueda y detención.

Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde se decretó su ingreso en prisión.