Caballero: "En Ciudad Real y en Castilla-La Mancha no se está entendiendo bien la modificación del delito de malversación y esto genera frustración"

En declaraciones a Onda Cero, Caballero ha manifestado que está de acuerdo con García-Page porque en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real “no se están entiendo bien algunas decisiones que se están tomando con la modificación del Código Penal en cuanto al delito de malversación y esto genera mucha frustración”.

“Y esto se puede decir”, señala Caballero, “dentro de la absoluta lealtad al Gobierno de España y como militantes del PSOE, tenemos a Pedro Sánchez todo el respeto y lealtad pero no se entienden esas decisiones y lo tenemos que decir con claridad meridiana”.

El secretario general de los socialistas en Ciudad Real ha asegurado que “a lo mejor en Cataluña, País Vasco o Asturias se entiende mucho mejor, pero aquí no, y esto no se tiene que interpretar como gresca política, sino como un partido que es el PSOE, plural, y en el que no todos opinan lo mismo de todo y se puede discrepar”.

José Manuel Caballero valora que Pedro Sánchez “sea un presidente valiente y asuma riesgos, pero García-Page gobierna en Castilla-La Mancha y también es un presidente valiente que asume riesgos y dice lo que piensa”, y en este sentido subraya que “con esa misma valentía yo también digo que aquí no se entiende” la reforma del delito de malversación.