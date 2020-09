Bolaños solo va a contar con dos accesos por carretera durante el confinamiento

El alcalde tiene dudas sobre si el inicio del curso escolar se retrasa o no en la localidad

El alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, ha avanzado en Onda Cero que únicamente habrá dos entradas a la localidad, por las carreteras Almagro-Bolaños y Manzanares-Bolaños. En estos puntos habrá controles de la Guardia Civil.

Valverde dice que acogen la medida del confinamiento con preocupación e incertidumbre, ya que son más de 180 casos positivos de Covid los que se han confirmado, aunque señala que las medidas restrictivas son prácticamente las mismas que se venían aplicando últimamente, aunque algunas se han incrementado.

Eso sí, aclara que los bares no han cerrado, solo han dejado de servir en el interior del local pero no en las terrazas, y aún no tiene claro si el inicio del curso escolar se va a retrasar unos días porque lo que ha hecho Sanidad es solo recomendar que los alumnos den clase de manera telemática.

Valverde ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población y ha insistido en las medidas de prevención individual para evitar la propagación de la pandemia en la localidad.

Cree que el confinamiento no debería afectar a la economía de Bolaños, aunque si se podría notar negativamente en alguna actividad concreta, como las bodas.

En Bolaños ha habido dos brotes de coronavirus, uno familiar y otro laboral, aunque, según ha dicho el alcalde, después se han venido registrando casos individuales diferentes.

Cree que todo lo que está ocurriendo, no solo en Bolaños sino en muchos puntos de España, se debe a que todo el mundo se ha podido relajar a la hora de adoptar medidas de prevención ante la Covid-19, y teme que lo que le ha ocurrido en Bolaños se puede extender a otras localidades de la provincia de Ciudad Real.