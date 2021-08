La Audiencia de Ciudad Real celebrará el jueves una vista para determinar si el hombre que mató a otra persona cuando entró en su finca sigue en prisión o queda en libertad

Así lo indica el abogado defensor del detenido, Juan Manuel Lumbreras, en una nota de prensa, en la que señala que hay muchos hechos todavía por determinar en este caso, habiendo solicitado la defensa la acumulación de las diligencias del caso del robo al chalet del hermano, al entender que pueden estar conectados ambos procedimientos y revelar datos esenciales para la defensa de su cliente.

La Audiencia de Ciudad Real ha señalado vista para el 19 de agosto, este jueves, con el fin de resolver el recurso y las alegaciones al auto de prisión provisional del detenido.

Asegura Lumbreras en el comunicado que faltan por averiguar hechos que podrían demostrar que el fallecido no actuaba solo. Recuerda que esta personas, un ciudadano hondureño de 35 años que entró de madrugada en la finca del detenido, poseía más de siete hojas de antecedentes policiales, 36 detenciones por la Policía Nacional y 9 detenciones por la Guardia Civil, por la supuesta comisión de delitos como amenazas, quebrantamiento de condena, robo con fuerza en las cosas y homicidio doloso, entre otros delitos.

Además, se encontraba en situación irregular y estaba ordenada su expulsión del territorio nacional desde el 8 de septiembre de 2.020.

En la nota de prensa, Lumbreras también ha querido salir al paso de las declaraciones que ha realizado la acusación particular, que representa a la persona que falleció. Dice que es falso que su representado no avisara al fallecido, no solo le dio la oportunidad de irse de la finca, sino que además efectuó disparos al aire, y solo cuando la otra persona le acometió portando una motosierra fue cuando disparó.

Y lo hizo movido por el pánico y un miedo insuperable a perder la vida, dice el abogado defensor, ya que con anterioridad por la mañana ya había sufrido otro asalto y por la noche su vivienda había sufrido destrozos.

Además, recuerda que el asaltante era un ex militar de 35 años, altamente peligroso como se demuestra por su amplio historial delictivo, con problemas psiquiátricos y reincidente.

Juan Manuel Lumbreras señala que también es falso que su representado disparara 3 veces en el pecho del fallecido, ya que lo que hizo fue disparar varias veces pero al aire. Y considera que es igualmente falso que fuera un hurto famélico, ya que con anterioridad el asaltante había entrado a robar, habiendo destrozado la casa del hermano a menos de 50 metros de la vivienda de su defendido.

El abogado defensor lamenta el fallecimiento de la persona que entró en la vivienda pero subraya que toda la responsabilidad de lo ocurrido recae en él. Subraya que era un sujeto altamente peligroso, tenía un trastorno psíquico, siendo evidente que portaba un arma y que sabía manejarla. El dueño de la finca, señala Lumbreras, protegió su vida y actuó de tal forma.

Sobre su representado, el abogado dice que es un hombre de casi 80 años, pacífico, muy conocido en Ciudad Real, jubilado, pensionista, enfermo de cataratas, que vivía solo, aislado y con miedo a los constantes asaltos a su vivienda. Tiene un fuerte arraigo a Ciudad Real, tiene familia y sus bienes aquí, ha sido cooperador en todo momento y no va eludir la Justicia ni va a huir ni entorpecer la instrucción del caso, según señala Lumbreras.

Por ello, entiende que la medida cautelar de prisión provisional sin fianza es desproporcionada y solicita su puesta en libertad de manera provisional.

Recordar que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 1 de agosto. El dueño de la vivienda fue detenido por la Policía y tras declarar en sede judicial se decretó su ingreso provisional en la prisión de Herrera de la Mancha por un delito de homicidio consumado, situación que se produjo el 3 de agosto.

El jueves se celebrará la vista en la que se decidirá si José Lomas, así se llama el detenido, conocido librero de Ciudad Real, sigue en prisión o queda en libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio sobre este caso.