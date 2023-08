Participan 130 y 90 jinetes hasta el día 21

Arranca el Concurso de Hípica de Ciudad Real que recupera su carácter nacional

Esta mañana ante los medios, el concejal de Deportes, Pau Beltrán, junto a Javier Flor, CEO de One to Go, la empresa adjudicataria del Concurso de Hípica de la Feria de Ciudad Real 2023, ha presentado el desarrollo y novedades del Concurso de Salto Nacional de Hípica para este año, en su LIV edición.