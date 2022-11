El alcalde de Argamasilla, tras el incendio de la casa del tiroteo, confía en que el fuego no haya sido provocado

En declaraciones a Europa Press, Jesús Ruiz ha lamentado la sucesión de acontecimientos y ha confiado en que la investigación que está realizando la Policía Judicial de la Guardia Civil concluya que el incendio de la casa --registrado este miércoles--, precisamente el lugar donde se registró el tiroteo, no haya sido provocado.

En este sentido, el primer edil ha señalado que "tomarse la justicia por su mano no es el proceder de los vecinos de Argamasilla de Calatrava", al tiempo que ha mandado un mensaje de tranquilidad. "Estos hechos no representan a los vecinos de Argamasilla, que siguen muy tristes y lo que quieren es recuperar la normalidad cuanto antes y no seguir pasando por este trance", ha recalcado.

En todo caso Ruiz ha aclarado que no había nadie en el interior de la vivienda en el momento del incendio. De hecho, el propietario del inmueble, el padre del tirador fallecido, no está residiendo en el municipio durante estos días, tal y como confirmó él mismo al alcalde después de que éste le llamara por teléfono tras tener conocimiento del suceso.

En los mismos términos se ha expresado el primer teniente de alcalde de Argamasilla de Calatrava, José Antonio García, quien ha hecho un llamamiento a la prudencia y se ha remitido a las investigaciones que está realizando la Guardia Civil.

Así, ha matizado que si bien el operativo contra incendios detectó olor a gasolina en el inmueble, "también ese olor puede deberse a la existencia de algún depósito o generador", ha destacado.

El fuego fue detectado sobre las 21.30 horas de este miércoles, y las labores de extinción, a cargo de bomberos del parque de Puertollano, se prolongaron hasta pasada la medianoche. Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos policiales y de la Guardia Civil.

Durante la mañana de este jueves, los bomberos han procedido a revisar la vivienda afectada, según ha informado Emergencia Ciudad Real.