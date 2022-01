Ciudad Real mantiene su Cabalgata tradicional en la que participarán 500 personas

La alcaldesa, Eva Masías, ha señalado que después de que las administraciones estatal y regional no hayan dispuesto nuevas medidas o recomendaciones sanitarias o restrictivas, el consistorio mantiene la cabalgata prevista. No tendrá paradas y durará dos horas y media.

El desfile saldrá entre las 18:15 y las 18:30 del Parque de Gasset y recorrerá las calles Alarcos, Plaza del Pilar, Ramón y Cajal, General Rey, Mata, Pozo Concejo, Avenida del Torreón, Palma y la novedad es que finalizará en la Plaza de San Francisco.

Los Reyes Magos no se bajarán de las carrozas, no harán a pie el tramo de Ruiz Morote y Carlos Vázquez para evitar aglomeraciones y no habrá recepción en la Plaza Mayor por parte de la corporación municipal.

En la Cabalgata participarán 500 personas, con las tres carrozas, que serán diferentes y muy tradicionales según ha dicho la alcaldesa, también habrá tres bandas de música y el tren turístico con niños.

Los Reyes Magos y sus cortes no lanzarán caramelos. Para compensarlo, los alumnos de infantil y primaria de los colegios de Ciudad Real tendrán caramelos cuando vuelvan a clase el próximo 10 de enero. Se van a repartir 7.000 bolsas y 700 kilos.

Sus Majestades de Oriente tampoco visitarán las residencias de mayores pero se repartirán regalos entre estas personas. En total, 610 lotes de diversos productos para otras tantas personas de la tercera edad que se encuentran en las residencias de la capital.