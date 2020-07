160 personas disfrutan de las visitas guiadas a la Puerta de Toledo que seguirán realizándose todo el año

“A pesar de las limitaciones por la COVID-19, estamos contentos porque en aquellas actividades que se han podido programar la gente ha respondido muy bien, siempre garantizando la seguridad y las medidas de distanciamiento que hay que tener”, reconocía la concejala.

Dentro de la Semana Histórica se van a realizar 8 visitas guiadas a la Puerta de Toledo en la que participarán 160 personas en grupos de 20, y con limitación de 10 en cada subida a lo alto del monumento. Además, se han seguido los protocolos de limpieza y desinfección de los elementos que se tocan durante la subida a la misma, y se ha estrenado la aplicación “vox connect” que permite seguir en los teléfonos móviles o tabletas desde la distancia las indicaciones de la guía turística.

Eva María Masías reconocía estar contenta “por haber podido completar las actividades de esta semana y que el patrimonio de la ciudad, aún en estas circunstancias se sigua disfrutando por parte de los locales y por los visitantes. Pensamos que la cultura, la historia, la tradición hay que conocerla desde pequeños, porque lo que no se conoce no se quiere, y no se promociona. Nuestra ciudad necesite promocionarse, y lo tiene que hacer desde el conocimiento de los más pequeños, porque cuando crezcan valorarán y apreciarán todo lo que tienen”.

Las visitas guiadas a la Puerta de Toledo se retomaron en el mes de febrero, pero la pandemia obligó a paralizarlas. Ahora este tipo de actividades se seguirán haciendo periódicamente, dos fines de semana al mes, hasta finalizar el año.