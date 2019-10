Sanidad califica de "caso aislado" el positivo por legionela en un vecino de Ciudad Real y pide tranquilidad

En declaraciones a Onda Cero, García ha dicho que no hay que hacer caso a los bulos que aparecen en las redes sociales, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y afirma que no existen problemas de contagio, ya que la legionela solo se transmite por vía respiratoria y no por beber o tocar el agua.

Cuando se detectó la legionela, Sanidad puso en marcha el protocolo, se cortaron las fuentes, se vaciaron, ahora se limpiarán y en 15 días se realizarán nuevas analíticas. Si dan negativo, se volverán a llenar de agua.

Francisco José García confirma que ayer un hombre ingresó en el Hospital General de Ciudad Real afectado por legionela, pero poco después se le dio de alta.

Considera que se trata de un caso aislado y niega que haya un brote de esta enfermedad en Ciudad Real.