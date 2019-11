Doble premio para el IES "Juan de Ávila" de Ciudad Real por su vídeo "Solo quiero bailar"

Maroto ha manifestado en Onda Cero que el video se está dando bastante bien pero destaca que lo más importante es que llegue el mensaje que se quiere transmitir.

El vídeo ya ha tenido 4 millones de visualizaciones en Facebook y 500.000 en You Tube.

Reconoce que no se esperaban que tuviera tanto éxito y ha indicado que se trata de una herramienta para que algunas personas cambien de opinión sobre lo que piensan de las mujeres.

El vídeo se grabó tras el asesinato de Laura Luelmo y se usó el estilo musical de reggaeton, un género que se suele caracterizar por las letras machistas de sus canciones, pero que los alumnos del “Juan de Ávila” le dieron la vuelta para defender la igualdad.

Miguel Ángel Maroto ha dicho que el vídeo tiene 14.000 “me gusta” en internet, pero también 530 “no me gusta”. Tal vez, dice, porque hay gente que no le atrae el ritmo del reggaeton pero también advierte que entre esos “no me gusta” podría haber alguien que haya agredido o vaya a agredir en un futuro a una mujer.