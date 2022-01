Los centros educativos de Argamasilla de Alba conmemoraron el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Los centros educativos de Argamasilla de Alba, con la colaboración de la Concejalía de Educación, han conmemorado este viernes 28 el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, cuyo día oficial es el 30 de enero, y que cada año, de forma rotatoria, organiza un centro de la localidad y en esta ocasión ha correspondido al IES Vicente Cano, que celebró diversas actividades en el centro, las cuales contaron con la asistencia del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y de la concejala de Promoción Económica, Turismo, Formación y OMIC, Noelia Serrano.

“Cada día estamos rodeados de violencia: guerras y más guerras, entre diferentes países o dentro de un mismo país, pero también hay asesinatos, palizas, peleas, acoso entre compañeros y compañeras, insultos, discusiones…”, se indicaba en el manifiesto elaborado para este día y leído en todos los centros educativos.

También se indica que muchas personas tienen interiorizada y normalizada la violencia arrastrando a otros hacia ella: “Solo falta un poco más de amor y un poco menos de odio, respetar al que tenemos al lado, porque la paz empieza por uno mismo. Y después…, seguiremos por los demás y el resto del planeta.”

Este año, en el manifiesto se ha querido recordar a la figura de Desmond Tutú (Klerksdorp, 7 de octubre de 1931 - Ciudad del Cabo, 26 de diciembre de 2021), merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1984 en reconocimiento a su trabajo por la paz y la defensa de la igualdad y los Derechos humanos en su país, Sudáfrica, y en el resto del mundo.

Desmond Tutú luchó contra el apartheid en su país, pero desde posiciones de no violencia, y con frases como: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”, nos animó a todos y todas a tomar parte en la defensa de la igualdad y la justicia. “Y no importa lo pequeños que seamos”, se indicaba en el manifiesto, lo que importa son nuestros actos. “De este loco que pasó su vida cambiando el mundo, también hemos aprendido que hay que hacer siempre pequeños actos de bondad allá donde estemos, porque ‘son todos esos pequeños actos los que, sumados, arrollan el mundo”.

“Tal vez estemos un poco locos y locas, pero solo los locos que se creen capaces de cambiar el mundo lo logran”, por ello, “hoy le damos las gracias a Desmond Tutú por su ejemplo y por sus enseñanzas, y desde aquí nos comprometemos a que cada día de nuestras vidas haremos pequeños actos porque, sumados, entre todos y todas ¡cambiaremos el mundo!”, se aseveraba al final del manifiesto.

Dentro de los actos organizados con motivo de este día, los centros han preparado una coreografía al ritmo del tema ‘Por qué no ser amigos’ de Hombres G, que podrá verse en los próximos días en un vídeo que están preparando conjuntamente.

Además, el pasado jueves, varias clases de cada centro, en representación de sus compañeros, visitaron la Pared de la Paz, situada junto a la entrada de la Escuela Infantil “Alba”, por el paseo del canal, donde los escolares plasmaron distintos dibujos representando la unión y la diversidad.

Así mismo, todos los alumnos y alumnas han sido obsequiados con una chapa que lleva impresa la “banda sonora” elegida para este día y la “pajarita de la diversidad y del respeto”, elegida como símbolo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz 2022. Además, durante estos días, en el balcón del Ayuntamiento, están colgadas las pajaritas de gran tamaño realizadas por los cinco centros educativos de la localidad.