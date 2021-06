Presentadas las becas para libros de texto y el Banco de Libros

Mariano Cuartero ha presentado la convocatoria de becas para libros de texto dirigido al alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil. Hasta el 25 de junio se pueden solicitar las ayudas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan o bien de manera presencial en la concejalía de Educación. Las ayudas pueden cubrir hasta el 100% del coste total de los libros de texto de 2ª ciclo de Infantil y dependiendo de la situación familiar pueden ser del 75%, del 50% o del 25%. Cuartero ha explicado que el ayuntamiento alcazareño cubre con estas ayudas este ciclo educativo porque “el resto de etapas están incluidas en las becas que concede la consejería de Educación”.

En cuanto al Banco de Libros, las familias interesadas podrán entregar los libros de texto que ya no serán usados en la concejalía de Educación del 28 de junio al 8 de julio. Con el vale que recibirán podrán recoger los libros de texto del próximo curso escolar entre el 14 de julio y l 23 de julio. En el mes de septiembre se abre otro plazo de entrega y recogida de libros. Así, del 1 al 3 las familias que no lo hayan hecho podrán entregar libros de texto en la concejalía de Educación y los días 9, 10 y 13 de septiembre podrán recoger los libros del nuevo curso escolar. Por otro lado, los días 15 y 16 de septiembre se abre el plazo de stock, para aquellas familias que por cualquier circunstancia no hayan entregado libros.

El Banco de Libros, “viene a aliviar económicamente a las familias que no cumplen los requisitos para obtener becas de libros de texto, afirmaba el concejal de Educación que añadía que, además es una medida educativa “porque el alumnado sabe que debe de cuidar el material escolar”.

Mariano Cuartero ha defendido la política educativa del Equipo de Gobierno “en la que la igualdad de oportunidades está garantizada” con iniciativas como la convocatoria de becas para 2º ciclo de Educación Infantil, el Banco de Libros, comedor escolar y actividades estivales, ayudas derechos de examen de la EvAU y tasas de Bachillerato, Becas de Transición a la Vida Activa y becas de alojamiento a estudiantes en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia de estas medidas, el concejal de Educación ha informado que el abandono escolar en Alcázar de San Juan se sitúa en solo el 1%, mientras que en Europa es del 10% y en España del 16%. A juicio de Mariano Cuartero, “el bajo porcentaje de abandono escolar en Alcázar de San Juan conlleva una serie de beneficios individuales y a la sociedad en su conjunto incalculables, porque evita riesgo de exclusión y facilita la inserción laboral”.