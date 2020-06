En este sentido, ha recordado que “este evento congrega a más de 3.000 personas llegadas de todos los puntos de Castilla-La Mancha y constituye un día muy especial en el que todos los migueletes salen a la calle para celebrarlo, por lo que no podríamos evitar aglomeraciones, algo que está totalmente desaconsejado en estos momentos”. Casas ha apuntado que “este año el Certamen de la Reina de La Mancha cuenta con una dificultad añadida, como es el hecho de que tampoco habría candidatas puesto que la totalidad de los pueblos han decidido suspender sus fiestas patronales y, por lo tanto, no contarán con reinas de las fiestas”. El presupuesto de esta fiesta, al igual que el destinado a todas las actividades que se han ido cancelando durante todo este tiempo y las que no se celebren en los meses próximos, se destinará a ayudar a las familias, a las pymes y a los autónomos de Miguel Esteban, en definitiva, “a la recuperación económica y social de nuestro pueblo tras el paso del tsunami que ha supuesto esta grave pandemia”.

En cuanto a las Fiestas en honor de la Virgen del Socorro, la Reina de La Mancha es uno de los platos fuertes de las fiestas patronales que Miguel Esteban celebra del 7 al 11 de septiembre en honor a su virgen. Este año, el Ayuntamiento también ha decidido “cancelar las fiestas tal y como las conocemos tradicionalmente, aunque se deja la puerta abierta a la posible organización de algunas actividades concretas, siempre que la situación sanitaria lo permita y que puedan cumplirse todas las normas establecidas para prevenir contagios y rebrotes de coronavirus”.

En este sentido, el alcalde ha apuntado que no habrá conciertos al uso ni actividades multitudinarias, sino que se apostará por actividades culturales, lúdicas y deportivas en las que sea posible garantizar la distancia de seguridad interpersonal y las medidas de higiene. “Hemos optado por esta versión diferente porque, aunque indudablemente proteger la salud de nuestros vecinos es incuestionablemente nuestro principal objetivo y nuestra principal preocupación, también hay que intentar apoyar al sector hostelero de nuestro pueblo y ofrecer alguna alternativa a los vecinos”, indicaba Pedro Casas, quien advertía que “esa es la intención del Ayuntamiento en estos momentos aunque podría variar en función de cuál sea la situación de la pandemia en el mes de septiembre”.

El alcalde miguelete ha concluido asegurando que “es un año muy difícil en todos los sentidos, un verano diferente a lo habitual, y una época en la que echaremos más en falta si cabe a los que nos han dejado en estos últimos meses”. Asimismo, ha pedido a todos los vecinos y vecinas de Miguel Esteban “comprensión ante las decisiones que se van adoptando, respeto firme de las normas de seguridad para no echar por tierra todo lo que hemos avanzado en la lucha contra el coronavirus, y capacidad de adaptación a esta nueva normalidad para que pase a ser historia más pronto que tarde”.