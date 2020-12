Alcázar acoge las I Jornadas Trans para dar voz a personas transgénero en La Mancha

El Salón Noble del ayuntamiento de Alcázar ha acogido las I Jornadas Trans en la tarde de este miércoles,con las ponencias de la humorista transexual Elsa Ruiz, conocida por su participación en el programa Todo es Mentira en Cuatro, Víctor Viruta, cantautor y María José Izquierdo, de la Asociación Familias Transformando Castilla-La Mancha.

Este primer encuentro tenía el objetivo de dar voz a las personas transgénero en el mundo rural, según apuntaba el presidente de Plural Jesús Muñoz, puesto que “es vital empezar a hablar de transexualidad en los pueblos de La Mancha porque hasta ahora es una situación bastante difícil de afrontar para las personas trans y la sociedad en general”.

A juicio de Patricia Benito, concejala de Servicios Sociales, escuchar y tener empatía es la mejor manera de conocer a este colectivo en cualquier sociedad abierta como lo es Alcázar, donde “cabe todo tipo de personas con cualquier tipo de sensibilidad”. Benito felicitó a Plural por la organización de estas jornadas y mostró el apoyo del ayuntamiento a iniciativas de este tipo.

Elsa Ruiz, elogió la iniciativa de Plural porque este tipo de encuentros, dijo, supone “la posibilidad de que podamos contar nuestras historias y que no las cuentan otras personas”. En este sentido lanzó un mensaje a la juventud en los entornos rurales de que “ser trans no es malo y no limita la vida ni la carrera profesional”. El cantautor Víctor Viruta contó su experiencia desde un entorno muy distinto como es la ciudad por lo que dijo “tenía ganas de escuchar las vivencias de los asistentes”. Por último María José, miembro de la Asociación Familias Transformando Castilla-La Mancha, ofreció su testimonio como madre de un chico transgénero, que puso de manifiesto la importancia del apoyo de la familia en el proceso de cambio.