Un ex de Vox, Vox y PP declaran persona non grata a Pedro Sánchez en Albacete

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que ha sido apoyada por Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos al considerar la propuesta "un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata".

Conesa, que fue expulsado de Vox en 2024 por abstenerse en la votación de los presupuestos que presentó el PP, ha asegurado que el Gobierno de España "se ha convertido en estos siete años en el más corrupto de la historia". Ha asegurado, además, que se forjó con "pactos contra natura" apoyados "por todos aquellos que quieren destruir España, como los herederos de ETA, que ahora se llaman Bildu, o los separatistas de izquierdas". El edil no adscrito ha destacado que Sánchez "tiene imputado a todo su entorno más cercano" y que "cada vez está más acorralado por la justicia".

Desde el Grupo Popular han mostrado su apoyo a la moción, la concejala Rosa González de la Alejar lo ha justificado asegurando que "Sánchez ha degradado la democracia y ha hecho trizas la división de poderes", además de haber desplegado "políticas erráticas e intervencionistas que nos han llevado a una situación económica dramática" aunque también ha añadido que"a Sánchez hay que derrotarlo en las urnas".

Por su parte, el portavoz socialista, José González, ha criticado a Vox por alinearse con una moción presentada por un concejal no adscrito "al que hasta ahora no reconocía" tras su marcha del partido. El portavoz del PSOE ha defendido algunas de las iniciativas del Gobierno central, como la subida de las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional. "La figura del presidente del Gobierno es una figura que engloba a todos y todas las españolas", ha explicado el edil, quien ha insistido en que la intención de la moción "es dinamitar las reglas de la democracia y crear una cultura del odio".

Desde el Grupo Unidas Podemos, Neves Navarro, ha recordado que el concejal Conesa "protagonizó en septiembre un episodio bochornoso de exaltación del franquismo" y ha matizado que Sánchez llegó a la Presidencia "logrando unir una mayoría de votantes" en un ejercicio democrático legítimo. La formación ha mostrado su "total rechazo a cualquier planteamiento de quien enaltece dictaduras" y ha criticado el apoyo de Vox y PP a la iniciativa, la cual ha considerado un intento de conseguir "relevancia mediática mediante el insulto institucional".