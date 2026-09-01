La Ventanilla de Atención al Feriante permanece abierta para garantizar que la Feria se desarrolle con “todas las garantías”

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor la colaboración que mantienen el Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (APEHT) para facilitar a los feriantes las gestiones necesarias durante los días previos a la Feria y contribuir a que la celebración se desarrolle “con todas las garantías”.

Así lo ha señalado Manuel Serrano durante la visita que ha realizado a la Ventanilla de Atención al Feriante, acompañado por el presidente de APEHT, David Giménez; el concejal de Feria, Francisco Navarro; la concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja; la concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, y el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero.

El alcalde ha señalado que el Recinto Ferial se va transformando con el paso de los días ante la proximidad de una Feria declarada de Interés Turístico Internacional en honor a la Patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, que será “intensa”, destacando la importancia de facilitar las gestiones a “los verdaderos artífices de que la gente se pueda ir con un buen sabor de boca”, como son los hosteleros, feriantes y representantes de asociaciones y colectivos que engrandecen nuestra Feria y contribuyen a “darle identidad, buen nombre e imagen a nuestra ciudad”.

En este sentido, Manuel Serrano ha agradecido a APEHT su colaboración con el Ayuntamiento, asegurando que es un “aliado estratégico” de la ciudad para seguir fortaleciendo el buen nombre de Albacete y conseguir que cada vez sean más las personas que visiten la ciudad en Feria y durante el resto del año.

El alcalde ha destacado que el objetivo no es únicamente conseguir que los visitantes “vengan”, sino que “vuelvan”, disfrutando de la gastronomía, la hostelería y del carácter acogedor de los albaceteños, asegurando que la colaboración con el sector hostelero es fundamental para conseguir “una Feria única”.

Manuel Serrano ha destacado la importancia que tiene la Ventanilla de Atención al Feriante que lleva funcionando más de 20 años, 15 de ellos de la mano de APEHT, a la hora de centralizar en el propio Recinto Ferial numerosas gestiones y servicios, evitando así que los feriantes tengan que desplazarse a distintas dependencias administrativas del centro de la ciudad, ya que “lo que queremos es que puedan dedicar todo su tiempo y su esfuerzo a montar una buena Feria”.

Entre los servicios que ofrece la Ventanilla de Atención al Feriante destacan la posibilidad de tramitar el alta del agua y recoger los boletines de luz para personas físicas, así como recibir información sobre seguridad alimentaria, pases de acceso al Recinto Ferial y ubicación de los stands para distribuidores.

Además, las dependencias cuentan con la presencia física de inspectores de Consumo, que facilitan a los feriantes las hojas de reclamaciones y los correspondientes carteles informativos, así como servicios relacionados con la prevención de riesgos laborales. También se dispone de servicio de datáfono para realizar pagos y agilizar las diferentes gestiones.

El alcalde ha puesto también de relieve que la Ventanilla constituye un punto de información y sensibilización en materia de prevención y lucha contra las violencias machistas, una cuestión en la que el Ayuntamiento mantiene “un firme compromiso”.

En este sentido, Manuel Serrano ha destacado la colaboración de feriantes y hosteleros en la prevención y lucha activa contra las agresiones durante la Feria, ofreciendo información sobre las campañas y actuaciones impulsadas por el Centro de la Mujer y el Ayuntamiento.

El alcalde ha animado a los profesionales a adherirse al protocolo de la campaña y recibir el material plastificado para mantenerlo visible en sus establecimientos. También se facilitarán folletos dirigidos a las personas que puedan sufrir una situación de acoso o agresión, con información sobre dónde y cómo actuar y los feriantes realizarán un minicurso online para conocer cómo actuar ante las agresiones machistas, con el objetivo de que los stands puedan convertirse en puntos violeta y que cualquier víctima pueda encontrar en un hostelero “un aliado”.

En opinión de Manuel Serrano, la Feria “es una cuestión de ciudad, de todos, y un reto transversal del Ayuntamiento en el que están implicadas todas las concejalías”.

Por ello, ha agradecido el trabajo de los concejales y empleados públicos que hacen posible que Albacete pueda celebrar un año más su Feria “en todo su esplendor”, destacando especialmente el papel de los hosteleros como “santo y seña de la ciudad y expresión del carácter acogedor de los albaceteños”.

El alcalde ha asegurado que Albacete ha evolucionado notablemente en materia gastronómica y hostelera y ha puesto en valor el trabajo de APEHT, a la que ha definido como “un modelo nacional a seguir”, destacando la estrecha y constante colaboración con el Ayuntamiento y su contribución a engrandecer los atractivos turísticos con los que contamos.

Manuel Serrano ha asegurado que los buenos resultados turísticos de Albacete “no son fruto de un día”, sino de un trabajo continuado en el que la Feria ha tenido un papel determinante como “la maquinaria que nos ha hecho ser centro de atención”, junto con el trabajo desarrollado de la mano del sector hostelero.

En este sentido, el alcalde ha recordado que la ciudad está registrando “datos desestacionalizados históricos” de visitantes y pernoctaciones durante los dos últimos años y en lo que llevamos de 2026, incluso mejores que los del pasado ejercicio.

Manuel Serrano ha agradecido a la nueva junta directiva de APEHT, con David Giménez al frente, su trabajo “por la ciudad, por la identidad y por el buen nombre de Albacete”, contribuyendo a que quienes visiten la capital durante estos días “se vayan con un buen sabor de boca”.

La Ventanilla de Atención al Feriante permanecerá abierta hasta el mismo 7 de septiembre por la mañana, con el objetivo de prestar servicio y facilitar las últimas gestiones antes de que se abra la Puerta de Hierros y dé comienzo oficialmente la Feria con la entrada de la Virgen de Los Llanos en el Recinto Ferial y su posterior instalación en su Capilla.

Concretamente, el horario es hasta el 1 de septiembre, de 10:00 a 13:30 horas; del 2 al 4 de septiembre, de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas; y el 7 de septiembre, de 10:00 a 13:30 horas.