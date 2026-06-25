El proyecto “Libros que curan” gana el Premio Nacional Farmacéutico Comunitario y ODS

El proyecto denominado “Libros que curan”, una iniciativa multidisciplinar de los farmacéuticos albaceteños Luis García Moreno y Trinidad Martínez Martínez, ha resultado ganador del Premio nacional Farmacéutico Comunitario y ODS, en la categoría social, en la V edición de los Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS, que concede el Consejo General de Colegios Farmacéuticos con el fin de reconocer la gran labor que los farmacéuticos y los Colegios realizan en línea con la filosofía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y cuyo acto de entrega se celebró ayer tarde, con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García.

La presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam), Concepción Sánchez, acudió al acto acompañada del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Albacete, Pablo Silvestre, señalando que “para nosotros es un orgullo este premio, y desde el Cofcam queremos felicitar a nuestros compañeros farmacéuticos Luis García y Trinidad Martínez por esta iniciativa ganadora que vuelve a poner de manifiesto que trabajar multidisciplinarmente es garantía de éxito y que el profesional farmacéutico es un valor fundamental como agente sanitario y social”.

Dos farmacéuticos de Munera

En este proyecto toman parte, además de los dos farmacéuticos de Munera (Albacete), la enfermera del centro de salud Remedios Plaza y la bibliotecaria Nieves Ruiz López. Esta red de atención multidisciplinar, destinada más a curar la mente que el cuerpo, está basada en la biblioterapia y tras arrancar en octubre del año pasado ya ha conseguido prescribir un centenar de libros curativos. Uno de los farmacéuticos implicados, Luis García Moreno, que agradeció este reconocimiento, señaló que “el galardón viene a refrendar que vamos por el buen camino y que lo que estamos haciendo se está reconociendo, lo que nos alienta a seguir adelante, dado que este proyecto está funcionando muy bien, y creemos que puede ser extrapolable y exportarse a otras localidades”.

Paso a paso y mes a mes, este proyecto ha conseguido hacer comunidad en la localidad de Munera y ya cuenta con un vademécum de más de 80 libros, que pronto se verá incrementado gracias a la cuantía de este primer premio. “Libros que curan” ayuda a combatir y tratar desde la ansiedad, una situación de duelo, la soledad, o los problemas de alimentación, intentando cubrir todas las carencias que, fundamentalmente en materia de salud mental, pueda tener la población.

Durante el acto de entrega de los galardones, la ministra de Sanidad, Mónica García, definió a los farmacéuticos como “activos de salud de primer orden” y agradeció el trabajo cotidiano que desempeñan, muchas veces anónimo, y su capacidad para detectar necesidades antes incluso de que aparezcan en las estadísticas.

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos señaló que “la innovación social de los farmacéuticos no es algo excepcional, sino una realidad creciente, con un impacto directo en la vida de las personas”, tal y como reflejan los 230 proyectos presentados a lo largo de estas cinco ediciones. Y el reto ahora, dijo, es fortalecer la dimensión social de la farmacia y seguir adaptándola a una sociedad en constante transformación.