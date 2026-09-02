El programa estival de educación ambiental de la Junta llega en Albacete a un millar de niños

Familiarizar a la población infantil con aspectos ambientales como la economía circular, la importancia de la biodiversidad, y educar en materia de generación y separación de residuos, son los pilares fundamentales del programa estival de educación ambiental que el gobierno de Castilla-La Mancha y Ecoembes vienen desarrollando por la provincia en el marco de las vacaciones de verano.

El programa, dirigido especialmente a la población infantil, busca posicionarse como una propuesta de interés para las vacaciones estivales, al tiempo que trabaja en materia de sensibilización y concienciación ambiental y busca fomentar la implicación de las familias en la recogida selectiva de los residuos en origen y su responsabilidad en la conservación del medio ambiente.

En el marco de esta actividad, desde el pasado 14 de julio, niños y niñas de una docena de municipios de la provincia han disfrutado del cuentacuentos participativo ‘El gran hotel Pluma Park’ (localidades de menos de 500 habitantes, mientras que el teatro ambiental ‘El observatorio fantástico de criaturas y mundos en alerta’ ha llegado a 21 localidades albaceteñas de entre 501 y 5.000 habitantes.

Cabe destacar que esta iniciativa educativa se enmarca en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha Horizonte 2030, propuesta que viene desarrollándose en el conjunto de la región desde 2012 y que durante sus catorce años de andadura ha ido evolucionando en cuanto a las actividades que ofrece poniendo a disposición del público talleres de observación, juegos didácticos sobre reciclaje, representaciones teatrales y cuentacuentos interactivos.