La ONCE mantiene actividades de sensibilización en Albacete

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha agradecido a la ONCE la gran labor que realiza en Albacete para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual a través de iniciativas de sensibilización, formación, empleo, apoyo y acompañamiento que contribuyen a conseguir su autonomía personal y la inclusión social. Están enmarcadas dentro de la XXXIII Semana de la ONCE que, bajo el lema ‘Iguales para hoy y para mañana’ que se desarrollan desde el pasado miércoles y hasta este jueves .La concejala de Asuntos Sociales ha felicitado a la ONCE por la organización de estas actividades, animando a la ciudadanía a participar en ellas para que puedan conocer la realidad y las necesidades de las personas ciegas o con discapacidad visual al conjunto de la ciudadanía y concienciarse sobre las barreras que encuentran para desenvolverse con total normalidad.

[[H3:Programación XXXIII Semana de la Once: ‘Iguales para hoy y para mañana’]]

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Territorial de Castilla-La Mancha, Cristina Abarca, ha informado de la programación que ya ha comenzado y que este miércoles, a las 12:30 horas, contará con una jornada de sensibilización en el Colegio Público “San Fulgencio” con alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. Y ya el jueves, a las 10:00 horas, la Guardia Civil impartirá la charla “Trato adecuado a personas ciegas y con baja visión” en sus instalaciones de Avenida de Ramón y Cajal, 33. Además, está previsto un paseo a ciegas por las calles de Albacete con periodistas, cuya hora y día está pendiente de definir.